Kiko Rivera protagoniza este sábado una jornada de Icónica abierta al público con luces, música y gastronomía en Sevilla

Archivo - Imagen de archivo del espectáculo lumínico previo a un concierto de Icónica Fest en la Plaza de España de Sevilla - ICÓNICA FEST - Archivo

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Icónica Santalucía Sevilla Fest celebra este sábado, 27 de junio, una jornada abierta al público en la Plaza de España con un ambiente "festivo", música, gastronomía y un espectáculo visual que contará con Kiko Rivera como protagonista.

Así, a partir de las 23,00 horas, el DJ ofrecerá una sesión en el marco de las Endesa Music Sessions. No obstante, la programación comenzará a las 21,00 horas, con un DJ Set de Pepe Evans, y contará también con diferentes actuaciones en el Tiny patio by Nissan, protagonizados por Regias, a las 21,30, 22,30 y 00,00 horas.

Además, tendrá lugar el 'Icónica Lights', un espectáculo que transformará el emplazamiento en un "lienzo de luz, sonido y emoción" a través de un homenaje a Enrique Morente y a Granada.

La experiencia se completará con la apertura de toda la zona gastronómica del festival, de los restaurantes Cambados y Lalola, y de los kioscos gourmet que permanecerán en funcionamiento durante la velada.

En contexto, el festival comunicaba durante la pasada jornada la cancelación definitiva del concierto de Isabel Pantoja previsto para este sábado en la Plaza de España por "motivos ajenos a su voluntad" y tras conocer que la cantante había decidido no llevar a cabo su actuación "de forma unilateral".

Cabe recordar que el concierto ya había sufrido una modificación después de que Il Divo cancelara su participación en el espectáculo, siendo sustituido por la Orquesta Sinfónica de Málaga.