El kiosko de la música del Parque Oromana de Alcalá (Sevilla) acoge un nuevo concierto del ciclo 'Enclave de Música'

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

La Delegación de Cultura, Patrimonio y Museos del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha programado en el marco del ciclo musical 'Alcalá EnClave de Música', un concierto de Cámara en el kiosko de la música del Parque Oromana para este viernes, a cargo de un cuarterto de saxofones de la Banda de Música de Alcalá.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, será a partir de las 21,00 horas con entrada gratuita hasta completar aforo e interpretarán temas de swing, vals, bandas sonoras de cine y música tradicional española.

En este sentido, el delegado de Cultura, Christopher Rivas, ha explicado que el objetivo de esta iniciativa cultural es "acercar la música a toda la ciudadanía por diferentes espacios de la ciudad, ofreciendo un repertorio variado y de calidad con diferentes piezas y estilos, de la mano de las dos grandes canteras musicales como lo son las dos bandas de la ciudad".

Asimismo, el ciclo 'Alcalá EnClave de Música' ha contemplado a lo largo de la temporada nuevas citas en espacios emblemáticos de la ciudad, como el concierto conjunto entre ambas formaciones en el Castillo de Alcalá, y el realizado en el Auditorio el pasado 2 de octubre, con las bandas sonoras del cine como hilo conductor.

Además, la programación incluirá conciertos en solitario de cada agrupación, como el de mañana de la Banda de Música de Alcalá en el Parque de Oromana y el 12 de diciembre en el Parque Centro, mientras que la Agrupación Santísimo Cristo de la Bondad llevará su música a la Iglesia de San Agustín el 20 de noviembre, bajo el formato Candlelight, y al Centro de San Miguel el 20 de febrero de 2027.

La última gran cita conjunta ha sido prevista para el 6 de marzo de 2027, en el Auditorio Riberas del Guadaíra, con un Concierto de Música Procesional a las puertas de la cuaresma.