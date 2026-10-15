Laboratorios Best Medical impulsa buscar el talento deportivo con la segunda edición de 'Apitox con el Deporte'

Archivo - Una persona corriendo en el Parque de El Retiro, a 17 de abril de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Laboratorios Best Medical ha vuelto a poner el foco en el deporte con la segunda edición de 'Apitox con el Deporte', su programa de patrocinio dirigido a deportistas individuales, clubes y equipos de disciplinas minoritarias de toda España. Tras la experiencia de su primera convocatoria, la compañía ha reeditado una iniciativa que busca "descubrir proyectos con talento y facilitarles recursos y visibilidad para seguir avanzando en sus objetivos deportivos".

Según ha informado la entidad en una nota, la convocatoria forma parte del compromiso que Laboratorios Best Medical viene manteniendo con la promoción de la actividad física y los hábitos de vida saludables. Una vinculación que ha ido creciendo en los últimos años a través de diferentes iniciativas y patrocinios deportivos y que recientemente ha llevado a la compañía a participar, por tercer año consecutivo, como patrocinadora de la Carrera Nocturna del Guadalquivir, de la mano de Apitox, la crema de masaje deportivo de su marca para el canal farmacia Prisma Natural.

"La primera edición nos permitió descubrir historias de muchísimo esfuerzo, constancia y pasión por el deporte. Precisamente por eso teníamos claro que queríamos repetir y seguir aportando nuestro granito de arena a deportistas y equipos que trabajan cada día para alcanzar sus metas y que no siempre cuentan con la misma visibilidad o recursos", ha señalado la CEO de Laboratorios Best Medical, Silvia Cantos.

'Apitox con el Deporte' está abierto a clubes y equipos deportivos legalmente constituidos, así como a deportistas individuales que cuenten con licencia federativa o acrediten su participación oficial en competiciones durante los últimos doce meses. Podrán concurrir proyectos de ámbito local, provincial, regional o nacional.

UN MINUTO PARA CONTAR UNA HISTORIA DEPORTIVA

Para participar, los candidatos tendrán que contar su historia en un vídeo de un máximo de un minuto: quiénes son, cuáles han sido sus principales logros, por qué consideran que merecen el patrocinio y cómo puede formar parte Apitox de su preparación y recuperación deportiva.

Los vídeos deberán publicarse en Instagram mediante una publicación colaborativa con los perfiles @prismanatural y @laboratoriosbestmedical. El plazo para presentar las candidaturas estará abierto desde el 15 de octubre hasta el 15 de noviembre de 2026.

La repercusión obtenida por las publicaciones en redes sociales, medida a través del número de likes, determinará las propuestas con mayor apoyo. Posteriormente, un comité de Laboratorios Best Medical comprobará su creatividad y originalidad y su alineación con valores como el respeto, el trabajo en equipo, la diversidad y la responsabilidad.

"Queremos conocer a las personas que hay detrás de cada proyecto, qué les mueve, qué esfuerzo realizan para seguir compitiendo y hasta dónde quieren llegar. 'Apitox con el Deporte' nació precisamente para darles un espacio donde contar esas historias y ayudarnos también a descubrir otras disciplinas y otras formas de vivir el deporte", ha añadido Cantos.

TRES PATROCINIOS PARA SEGUIR AVANZANDO

Esta segunda edición volverá a contar con tres premios económicos. El proyecto ganador recibirá un patrocinio de 2.500 euros, mientras que el segundo y el tercero obtendrán 1.000 y 500 euros, respectivamente.

Los participantes premiados tendrán además la oportunidad de estrechar su vinculación con Laboratorios Best Medical y Apitox a través de diferentes acciones de comunicación y visibilidad. En el caso del ganador, las bases contemplan también una visita a las instalaciones de la compañía.

Con esta segunda edición, Best Medical da continuidad a una iniciativa con la que busca que Apitox y el deporte sigan creciendo de la mano, apoyando especialmente a quienes construyen sus proyectos desde el esfuerzo diario, la constancia y la pasión por su disciplina.