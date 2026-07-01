Laboratorios Best Medical incorpora un nuevo equipo de recubrimiento de comprimidos a su planta de Alcalá (Sevilla)

David Mudarra (COO) y José María Castillo, jefe de producción, ante la máquina. - LABORATORIOS BEST MEDICAL

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 1 (EUROPA PRESS)

Laboratorios Best Medical, compañía sevillana especializada en la fabricación de complementos alimenticios, cosmética, alimentación funcional y suplementación animal, continúa avanzando en su estrategia de crecimiento con la incorporación de un nuevo equipo de recubrimiento de comprimidos a su planta de producción de Alcalá de Guadaíra.

Según ha informado Laboratorios Best Medical en una nota, la incorporación de este nuevo equipo forma parte de un plan de inversiones superior a 600.000 euros destinado a reforzar la capacidad industrial de la compañía. Gracias a esta actuación, Best Medical podrá "ampliar su capacidad productiva y ofrecer soluciones cada vez más personalizadas a clientes y marcas del sector nutracéutico".

Aunque el recubrimiento de comprimidos es una práctica ampliamente estandarizada en la industria farmacéutica para la formulación de medicamentos, tradicionalmente no ha sido tan habitual en el ámbito de los complementos alimenticios. Sin embargo, esta tendencia está cambiando rápidamente y se ha convertido en una solución cada vez más demandada por los clientes de esta categoría, que buscan ofrecer suplementos más premium y sofisticados.

Con la incorporación de esta línea, Laboratorios Best Medical aporta "un importante valor añadido al producto final". Las ventajas de recubrir los comprimidos son múltiples y mejoran "significativamente" la experiencia del consumidor. Por un lado permite el enmascaramiento de sabores y olores neutralizando el gusto o aroma intenso de ciertos extractos botánicos, vitaminas o minerales, haciendo el producto "mucho más agradable". Además, permite una mayor facilidad de deglución, proporcionando una superficie suave y deslizante que "facilita enormemente el acto de tragar el suplemento".

Por otro lado, protege de los principios activos creando una barrera física frente a factores ambientales como la luz, la humedad o la oxidación, "garantizando la estabilidad y eficacia de los ingredientes". Además, permite una diferenciación estética, mejorando el acabado final de los comprimidos y ofreciendo nuevas alternativas en términos de presentación y diferenciación de producto, "un aspecto cada vez más valorado por las marcas y los consumidores".

Asimismo, la nueva tecnología incorpora diferentes capacidades de producción, lo que permitirá a Best Medical adaptarse tanto a pequeños desarrollos y lanzamientos como a grandes producciones, alcanzando una capacidad superior a los 250.000 comprimidos diarios. Esta flexibilidad permitirá optimizar los procesos de fabricación y dar respuesta a proyectos de muy distinta naturaleza y volumen.

Para el director de Operaciones de Laboratorios Best Medical, David Mudarra, "esta incorporación supone un paso importante dentro de nuestra estrategia de crecimiento industrial". Además, "no solo nos permite aumentar nuestra capacidad de producción, sino también ofrecer una mayor flexibilidad a nuestros clientes y seguir mejorando la calidad y el valor añadido de los productos que desarrollamos", ha asegurado.

No obstante, la incorporación de este nuevo equipo permitirá a Laboratorios Best Medical seguir acompañando el crecimiento de sus distintas líneas de negocio, tanto a través de sus marcas propias como de los proyectos de fabricación para terceros y marca privada que desarrolla para clientes nacionales e internacionales.

En esta línea, Mudarra ha explicado que "trabajamos tanto con nuestras propias marcas como con empresas que confían en nosotros para fabricar sus productos, por lo que disponer de procesos más flexibles y una mayor capacidad productiva es fundamental para acompañar ese crecimiento y mantener los estándares de calidad que nos caracterizan".

Igualmente, la incorporación de esta tecnología se enmarca dentro del plan de inversiones que Laboratorios Best Medical está desarrollando para reforzar su estructura industrial y acompañar el crecimiento de sus diferentes áreas de actividad: complementos alimenticios, alimentación funcional, cosmética y suplementación para mascotas.

Por último, a través de un modelo que combina tanto marcas propias como fabricación para terceros, "la compañía continúa consolidando su posicionamiento como uno de los laboratorios de referencia en el sector, apostando por la innovación, la calidad y el desarrollo de soluciones adaptadas a las necesidades de clientes y consumidores".

SOBRE LABORATORIOS BEST MEDICAL

Laboratorios Best Medical es una compañía sevillana comprometida con la innovación en salud preventiva y bienestar natural, especializada en la creación, fabricación y distribución de complementos alimenticios, cosmética, alimentación funcional y suplementación animal.

Con más de 130 profesionales y presencia en 20 países, su misión es mejorar la salud y el bienestar de las personas y las mascotas a través de soluciones de alta calidad. Sus procesos de fabricación están diseñados para minimizar el impacto ambiental, utilizando tecnologías sostenibles y de vanguardia.

Laboratorios Best Medical ofrece una amplia gama de productos de marca propia para el canal farmacia y el canal retail, así como la fabricación de marca de distribuidor (MDD), adaptándose a las necesidades específicas de sus clientes.