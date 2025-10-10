Lebrija acoge la VIII Convención Empresarial de Sevilla para poner en valor el tejido productivo provincial

LEBRIJA (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

Lebrija ha acogido este viernes la VIII Convención Empresarial de la Provincia de Sevilla, organizada por Prodetur y la Confederación Empresarial de Sevilla (CES), con la colaboración del Ayuntamiento local y la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios, que ha reunido a más de un centenar de empresas y autónomos de toda la provincia.

Según ha informado la Diputación de Sevilla en una nota, el encuentro se ha consolidado como un espacio de reflexión y cooperación entre empresas, en el que se han abordado los principales retos y oportunidades de los sectores productivos más representativos del territorio. Su objetivo ha sido revalorizar el papel del empresariado sevillano y fomentar la colaboración público-privada como motor de desarrollo económico y territorial.

Durante la jornada se han tratado temas como la implantación de la factura electrónica obligatoria, nuevas técnicas de ventas, arbitraje y reclamaciones de consumo, en un programa que ha combinado formación, debate y networking.

La clausura del acto corrió a cargo del vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans; el presidente de la CES, Miguel Rus; y el alcalde de Lebrija, José Barroso. Rodríguez Hans destacó la vitalidad del tejido productivo sevillano y subrayó la potencia exportadora de la provincia, que lidera las ventas exteriores de Andalucía con más de 5.197 millones de euros en los primeros siete meses de 2025, manteniendo un superávit comercial de 1.354 millones.

Rus ha valorado el papel de los empresarios locales como "pieza clave del progreso de los municipios y resaltó la cooperación entre instituciones y tejido empresarial como base del impulso económico y social". Según Rus, Lebrija es un ejemplo de vitalidad empresarial, con un tejido sólido y diverso impulsado por un fuerte asociacionismo y colaboración público-privada.

Por su parte, el alcalde de Lebrija, José Barroso, afirmó que "es fundamental implementar iniciativas que contribuyan al desarrollo y consolidación del tejido empresarial, ya que las pymes son el motor de la economía creando empleo y riqueza en los municipios". Barroso agradeció a las entidades organizadoras la celebración del encuentro, que permitió crear sinergias y reafirmar la necesidad de seguir trabajando conjuntamente para fortalecer el desarrollo económico de los municipios y de toda la provincia de Sevilla.