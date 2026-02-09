Lebrija (Sevilla) solicita al Gobierno la declaración de Zona Afectada Gravemente a consecuencia del temporal

El alcalde Lebrija, Pepe Barroso, hace balance de los daños del temporal en el municipio. - AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA

LEBRIJA (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Lebrija ha solicitado formalmente este lunes al Gobierno de España la declaración de Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil para todo el término municipal, tras las últimas lluvias que han dejado valores superiores a los 400 litros por metro cuadrado.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, más de 3.000 hectáreas de cultivos han resultado afectadas, "con pérdidas especialmente graves en el sector de la flor cortada", donde varias explotaciones "han perdido la totalidad de la campaña y han sufrido daños estructurales en sus invernaderos".

También se han visto perjudicados cultivos hortícolas, cereales y leguminosas, además de infraestructuras agrarias como sistemas de riego, bombeo y vallados.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha registrado daños en caminos rurales, vías pecuarias, arroyos y espacios públicos, así como la caída de árboles en distintos puntos del municipio, que ha provocado daños en propiedades privadas, vehículos y servicios municipales, "comprometiendo la seguridad, la movilidad y la actividad económica local".

Según la valoración inicial elaborada por el sindicato agrario COAG, las pérdidas en el ámbito agrícola superan los ocho millones de euros, a los que se añaden más de tres millones de euros en daños a infraestructuras agrícolas y urbanas evaluados por el Ayuntamiento, superando los 11 millones de euros en total.

Por su parte, el alcalde, Pepe Barroso, ha instado a la Junta de Andalucía a que articule "con carácter urgente" fondos extraordinarios destinados a la reparación integral de caminos rurales y vías pecuarias, la habilitación de ayudas directas a agricultores afectados y la reconstrucción de infraestructuras agrarias, especialmente los invernaderos del sector de la flor cortada.

"El impacto económico, social y laboral de esta situación es enorme y requiere una respuesta inmediata, coordinada y proporcional por parte de las administraciones competentes", ha señalado el alcalde, quien ha reiterado la "total disposición del Ayuntamiento para colaborar y aportar cuanta documentación técnica y económica sea necesaria".