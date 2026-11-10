Leo García, el niño de 12 años con 'piel de mariposa', encenderá las luces de Navidad en Sevilla

Leo García, el niño sevillano con 'piel de mariposa', junto al alcalde en la Casa Consistorial - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El joven Leo García, referente en la lucha contra la enfermedad de 'piel de mariposa', será el encargado de encender la Navidad en Sevilla el próximo viernes, 27 de noviembre, en el espectáculo inaugural que tendrá lugar a partir de las 17,30 en la Avenida de la Constitución y en el que actuará Niña Pastori.

Bajo el lema ' la Estrella paró aquí' la programación navideña dará el "pistoletazo de salida"ese viernes con un "extenso calendario de actividades para todos lo públicos" que se desarrollará hasta el 4 de enero, según informa el Consistorio en una nota de prensa.

Con el título 'Noche de la Luz', el citado evento reunirá diferentes actuaciones musicales y artísticas, con la participación de Niña Pastori, Fonseka DJ, entre otros. Una celebración colectiva que acompañará el inicio de la iluminación de las calles y espacios públicos de Sevilla, combinando música, cultura y tradición.

Además, Navigalia regresa al río Guadalquivir con un espectáculo multimedia inmersivo que combina luz, sonido, proyecciones tridimensionales, pantallas de agua, láseres y efectos especiales, "con referencias al patrimonio, la historia y el folclore local" y 56 sesiones distribuidas en 14 días.

Asimismo, del 4 al 7 de diciembre tendrá lugar la tradicional exposición y venta de dulces conventuales de Sevilla en el Palacio Gótico del Real Alcázar, de 10 a 18,30 horas, salvo el día 4 que será de 15 a 18,30 horas.

CICLO DE CONCIERTOS DE NAVIDAD

Por tercer año, el Alcázar organizará un ciclo de conciertos. En esta ocasión, serán el tenor mexicano Javier Camarena, la soprano zaragozana Sabina Puértolas y el tenor jerezano Ismael Jordi las tres figuras "de primerísimo nivel internacional" que se convertirán este año los embajadores de la Navidad de Sevilla.

Además, se han programado conciertos de coros de campanilleros los días 16, 17 y 23 de diciembre, en el Patio del Crucero del recinto palaciego en horario por definir (en caso de lluvia se celebrarían en el Salón del Almirante).

Como cada Navidad, el Alcázar organizará dos zambombas navideñas en el Salón de los Tapices, el día 22 a las 18,30 y a las 20,30, con entradas disponibles a través de la web específica de la actividad.

PROGRAMACIÓN DE NAVIDAD DE FIBES

Fibes acoge el evento 'Sevilla Xmas Park' del 4 de diciembre de 2026 al 9 de enero de 2027, que se desarrolla a lo largo de 50.000 m2 entre los tres pabellones y los espacios exteriores del recinto. Habrá un parque navideño que reúne bajo un mismo techo el teatro, el flamenco, pistas de hielo, la gastronomía y las atracciones. El parque tiene su propia moneda: 'Xtmas Coins' (1 coin = 1,80 euro), "con una superpulsera de 50 euros que abre todas las puertas durante un día".

La programación también contempla 'Xtmas con Duende', en un escenario con zambombas y actuaciones gratuitas durante toda la temporada. A su alrededor, un poblado sevillano de 16 jaimas gestionadas por bares de la ciudad lleva la Sevilla de barra y tapeo al recinto, y otras seis jaimas se reservan a entidades sociales para dar a conocer su labor.

HOUDINI, EL MUSICAL

Del 26 de diciembre al 4 de enero, 'Houdini, el musical' revive la increíble historia real de Harry Houdini, el ilusionista y showman más famoso de todos los tiempos. Una gran producción teatral concebida por el aclamado equipo creativo de The Last Ship, bajo la dirección de Federico Bellone (Mary Poppins de Disney y Cameron Mackintosh en Milán, Dirty Dancing en el West End).

CICLO DE CONCIERTOS FIBES

En el Palacio de Congresos se ha programado 'Harry Sinfónico' (gira nacional). Una orquesta sinfónica de 30 músicos interpreta en directo las bandas sonoras más emblemáticas de la saga en un espectáculo pensado para todos aquellos que alguna vez soñaron con recibir su carta de Hogwarts.

El 7 de diciembre será el turno de Bublé Christmas Tribute. La elegancia de la Navidad con el swing de la Red Velvet Big Band. Vuelve la magia navideña con el espectáculo más elegante de la temporada. Un día más tarde se celebrará el concierto 'Sir El Tom, tributo a Elton John', que presenta todos los grandes éxitos de Elton John, incluyendo 'Rocket Man', 'Saturday Night's Alright', 'The Bitch Is Back', 'Don't Let the Sun Go Down on Me' y 'Crocodile Rock'.

Además, el día 11 actuará Raimundo Amador, quien recorrerá toda su trayectoria y celebra una de las carreras más influyentes y libres de la música española, cuando se cumplen 37 años del primer álbum en directo del mítico grupo, titulado 'El directo' y grabado en la sala Zeleste de Barcelona el 16 y 17 de febrero de 1989, y al día siguiente, 'Melody Tour'. La artista, que se encuentra inmersa en un exigente proceso creativo con el que está dando forma a una nueva e ilusionante etapa profesional, ofrecerá un vibrante directo en el que desplegará todo su talento.

'JEREZ FLAMENCA NAVIDAD'

'Jerez Flamenca Navidad' es el encuentro entre la tradición jerezana y la magia de la Navidad. "Un espectáculo donde el flamenco se viste de fiesta para celebrar nuestras raíces, nuestra música y nuestra forma de sentir la Navidad".

El 18 de diciembre, las voces de Falete, Joana Jiménez, Esperanza Fernández y David Barrul se fusionan con la Coral Polifónica de Tomares y la Orquesta Sinfónica de Triana en 'Alma flamenca' para interpretar la poesía de Lorca hecha canción, con temas como 'Nana del caballo grande', 'Verde que te quiero verde' o 'La leyenda del tiempo'.

Además, el 19 de diciembre se ha reservado para 'La Casa de la Esperanza', espectáculo solidario organizado por la Hermandad de la Macarena con el objetivo de dar visibilidad y recaudar fondos para su obra social en Sevilla y el barrio de la Macarena. El evento cuenta con el emblemático grupo Cantores de Híspalis como anfitriones de la gala, quienes estarán acompañados en el escenario por un destacado elenco de artistas invitados que se unirán de forma altruista por esta causa benéfica.

Por último, el 20 de diciembre se ha programado la 'Gira Odisea de la Film Symphony Orchestra', que incluye bandas sonoras emblemáticas del cine y las series como 'El Señor de los Anillos' (Howard Shore); 'Star Wars' (John Williams); 'Juego de Tronos' (Ramin Djawadi) y 'Gladiator' (Hans Zimmer), entre otras cintas, mientras que el 28 de diciembre regresa el clásico 'Cantajuegos'.