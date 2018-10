Leonardo Sbaraglia presentará en el Festival de Cine de Sevilla el estreno mundial de 'El desentierro'

Publicado 26/10/2018 13:36:19 CET

El festival abrirá el telón el 9 de noviembre con 'Non-Fiction', de Olivier Assayas

SEVILLA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La edición número 15 del Festival de Cine Europeo de Sevilla (SEFF) contará con el estreno mundial de 'El desentierro', un trepidante y atmosférico thriller de Nacho Ruipérez ('Blue Lips') que será presentado por su protagonista, el actor argentino Leonardo Sbaraglia, al que acompañan Michel Noher, Jan Cornet y Ana Torrent.

Sbaraglia estará en la ciudad presentando un film que, situado en los arrozales de Valencia, sigue la peripecia de dos primos que siguen la pista de su propio árbol genealógico para descubrir el sórdido pasado de sus padres.

Además, el próximo día 9 de noviembre, el certamen abrirá el telón con 'Non-Fiction', la última película de Olivier Assayas. Protagonizada por Juliette Binoche, Guillaume Canet y Vincent Macaigne, esta comedia apuesta por diálogos frenéticos y juega con herramientas argumentales, según ha explicado el SEFF en un comunicado.

Assayas perseguirá el Giraldillo de Oro, como también harán Mia Hansen-Love, Elsa Amiel, Richard Billingham, Babis Makridis, Roberto Minervini y Valeria Bruni Tedeschi.

Ganadora del Oso de Oro en Berlín 2016 con 'El porvenir', la parisina Mia Hansen-Love traerá a Sevilla su último trabajo, 'Maya', "emocionante relato sobre la conexión que sienten un reportero, liberado de un secuestro de varios meses en Siria, y una adolescente india a la que conoce en un viaje para reencontrarse consigo mismo".

Curtida como ayudante de dirección de Bertrand Bonello o Eugène Green, Elsa Amiel presentará su primer largometraje, 'Pearl', o el dilema moral que vive una culturista que, a pocas horas de participar en un prestigioso campeonato, recibe la visita de su ex y de su hijo, al que hace cuatro años que no ve. La culturista Julia Föry y el británico Peter Mullan son los protagonistas.

Hace un par de años, la italiana Valeria Bruni Tedeschi recibió el Premio Ciudad de Sevilla por una trayectoria impecable como actriz ('La alta sociedad', 'Locas de alegría') y como directora ('Es más fácil para un camello', 'Actrices', 'Un castillo en Italia'). Ahora firma y protagoniza 'La casa de verano', una autoparódica farsa en la que una mujer pasa unas vacaciones con su alocada familia, intentando recuperarse de una ruptura sentimental y empezar el guión de su próximo film.

DE LA INGLATERRA DE THATCHER A LA AMÉRICA DE TRUMP

Tres películas muy distintas completarán la Sección Oficial del Festival de Sevilla, ha explicado la organización del festival, a la vez que ha precisado que el "aplaudidísimo fotógrafo" británico Richard Billingham debuta como director con unas memorias infantiles que, de algún modo, complementan "una de sus colecciones de fotos más prestigiosas", que retrataban escenas cotidianas y caseras de su familia.

En 'Ray & Liz', título que cita a sus propios padres, Billingham recuerda a una familia disfuncional y tirando a negligente, al tiempo que retrata la Inglaterra del thatcherismo.

El italiano Roberto Minervini, por su parte, viaja a Louisiana en 'What You Gonna Do When the World is on Fire?' para mostrar el racismo que sigue sufriendo la población negra en Estados Unidos. El film fue premiado en el último Festival de Venecia.

La Sección Oficial se cierra con 'Pity', de Babis Makridis, que cuenta con la colaboración de Efthymis Filippou, guionista habitual de Yorgos Lanthimos (en 'Canino' o 'Langosta', por ejemplo). Se trata de una "comedia negra que sigue el día a día de un abogado vive más feliz instalado, y rebozado, en la desgracia".

Entre las películas de Sección Oficial Fuera de Concurso, 'At War' supone el reencuentro entre el director Stéphane Brizé y el actor Vincent Lindon, tras films como 'La ley del mercado', 'Mademoiselle Chambon' o 'No estoy hecho para ser amado'. Ahora se alían para contar la lucha obrera de un grupo de trabajadores de una fábrica ante el anuncio del cierre de su lugar de trabajo. Y tras 'Lejos de los hombres', el director francés David Oelhoffen se pasa al thriller con 'Close Enemies', en la que Mathias Schoenaerts ('De óxido y hueso', 'Gorrión Rojo') y Reda Kateb ('Django', 'Un profeta') son dos amigos de la infancia enfrentados al estar a ambos lados de la ley.

GRANDES DEL OTRO CINE ESPAÑOL

Plataforma del cine español "más arriesgado, independiente y creativo", el Festival de Sevilla estrenará los últimos trabajos de Albert Serra, Armand Rovira, Alberto Gracia, Ilan Serruya y Marcos M. Merino.

Premio Jean Vigo 2016 con 'La mort de Louis XIV', Albert Serra acude de nuevo al monarca francés, esta vez con el rostro de su indispensable Lluís Serrat (el Sancho de 'Honor de cavalleria'), en su nueva película, 'Roi Soleil', que participará en la sección Revoluciones Permanentes.

Hará lo propio Ilan Serruya con 'Reunión', título que hace referencia al encuentro nada apacible del cineasta con su padre, con el que tiene una relación con muchas heridas por cicatrizar, y que también hace un guiño al lugar donde sucede todo, la Isla Reunión.

Tras ganar el premio Las Nuevas Olas-No Ficción en Sevilla 2014 con 'Remine: el último movimiento obrero', Marcos M. Merino regresa a Sevilla con 'In Memoriam (La derrota conviene olvidarla)', en la que reflexiona sobre la conexión entre la identidad de un pueblo y su memoria, y plantea la utilidad de preservar esos recuerdos.

A partir de un archivo fotográfico hallado tras décadas de olvido, que documenta cuatro décadas de vida en el que fue el valle industrial más poblado de España, Merino da voz a un grupo de niñas que aprenden canciones de sus abuelos, a tres jubilados que rehabilitan una mina como si estuvieran en el siglo XIX, y a un arqueólogo en busca de una cueva prehistórica. Tres líneas argumentales para mantener vivo un pasado y un modo de vida que se desvanece, ha señalado.

Otra de las propuestas españolas en Las Nuevas Olas-No Ficción es 'La estrella errante', en la que el gallego Alberto Gracia (ganador del Premio Fipresci en Rotterdam con 'El quinto evangelio de Gaspar Hauser', en 2013) propone un viaje lisérgico a partir de la figura de un viejo rockero, miembro de la banda Los Fiambres.

Por otro lado, la sección Las Nuevas Olas acogerá el estreno de 'Letters to Paul Morrissey', homenaje del cineasta catalán Armand Rovira a la Factory de Andy Warhol, a partir de las cartas que tres personajes le mandan al que fuera director de 'Flesh' o 'Trash'.