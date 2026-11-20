Miembros de la asociación estudiantil Estiem LG Sevilla, vinculada a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) - US

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación estudiantil Estiem LG Sevilla, vinculada a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de la Universidad de Sevilla, organiza una nueva edición de 'Let's Get a Job' del 23 al 27 de noviembre en la Escuela. El encuentro reúne a más de 20 empresas del sector industrial y alrededor de 200 participantes. Su objetivo es facilitar el acceso del alumnado de ingeniería al mercado laboral y ayudar a las empresas a identificar talento universitario.

El programa se estructura en dos fases. Del 23 al 25 de noviembre, de 9 a 14 horas, en el aula 007 de la ETSI, las empresas participantes ofrecen charlas y talleres para dar a conocer su actividad y las oportunidades profesionales que ofrecen. Los días 26 y 27 se celebran las rondas de entrevistas, en las que el alumnado puede conversar directamente con los equipos de selección, detalla la US en una nota de prensa.

En la edición anterior, algunas empresas incorporaron hasta ocho estudiantes en prácticas y muchos de ellos continuaron después en la empresa en la que habían realizado las prácticas.

La organización del encuentro corre a cargo de un equipo de estudiantes de Estiem LG Sevilla, que asume tareas como el contacto con las empresas, la promoción entre el alumnado, la gestión de inscripciones y la coordinación logística.

El equipo organizador está integrado tanto por estudiantes que ya han participado en ediciones anteriores como por alumnado de primeros cursos que encuentran en esta actividad una oportunidad para adquirir experiencia en ámbitos como la comunicación, la negociación y las relaciones con empresas.

'Let's Get a Job' es uno de los principales eventos de Estiem LG Sevilla, que lleva diez años organizando esta iniciativa y transmitiendo su experiencia y responsabilidades entre distintas generaciones de estudiantes.

CONEXIÓN CON LA INDUSTRIA LOCAL Y EUROPEA

Estiem LG Sevilla es una asociación vinculada a la ETSI y fundada en 2002. Forma parte de Estiem, una red internacional que agrupa a estudiantes de ingeniería industrial de más de 80 universidades europeas.

A través de esta red, sus miembros pueden participar en encuentros académicos, culturales y deportivos organizados en distintas universidades europeas, además de establecer relaciones con estudiantes de otros países.

En el ámbito local, la asociación promueve iniciativas como la citada para reforzar la conexión entre el alumnado de ingeniería y el tejido empresarial.