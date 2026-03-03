Liberados 45 trabajadores irregulares explotados en la recogida de mandarinas en una finca de Dos Hermanas (Sevilla)

Trabajadores irregulares "explotados" en una finca de Dos Hermanas (Sevilla) - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal dedicado a la explotación laboral de 45 ciudadanos extranjeros que se encontraban en España en situación irregular llevando a cabo la recogida de mandarinas en una finca cercana a la localidad de Dos Hermanas (Sevilla). Las víctimas se encontraban trabajando sin haber sido dados de alta en el sistema de la Seguridad Social y en condiciones que no cumplían las medidas mínimas de seguridad.

Según ha enmarcado el Cuerpo en una nota, la investigación comenzó a finales del pasado año, cuando se detectó la posible existencia de una finca ubicada en la mencionada localidad en la que se podrían estar cometiendo delitos contra los derechos de los trabajadores por parte de la empresa contratante.

Así, los agentes verificaron que en el lugar de la investigación se estaba trabajando en la recolección de mandarinas de manera irregular, al encontrarse el personal laboral sin permiso de residencia, ni de trabajo y sin contrato.

Las 45 víctimas que se encontraban en la finca registraban un Número de Identificación de Extranjeros (NIE) que no se correspondía con su filiación, sino que pertenecían a otros ciudadanos extranjeros que habían sido dados de alta fraudulentamente en la Seguridad Social, sin que estuvieran realmente realizando dicha jornada de trabajo.

Durante la inspección, los agentes detuvieron al responsable de la organización, al que se le imputan los delitos contra los derechos de los trabajadores y falsedad documental.