Líder del PSOE de Sevilla ve "fuerte" a Montero y al PSOE-A "preparado" para "cuando quiera" Moreno convocar elecciones

El presidente de la Diputación de Sevilla y secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, en una entrevista concedida a Europa Press. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, ha defendido que el PSOE de Andalucía está "preparado", y su líder, María Jesús Montero, está "fuerte" para cuando el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "quiera" convocar las próximas elecciones autonómicas, previstas para junio de 2026.

Así lo ha trasladado el líder de los socialistas sevillanos en una entrevista concedida a Europa Press en la que, preguntado por cómo ve al PSOE andaluz bajo el liderazgo de María Jesús Montero, que a principios de este año relevó a Juan Espadas al frente de la federación socialista, no ha querido hacer "comparativas" entre etapas, y ha preferido subrayar que "el PSOE de Andalucía es una organización muy potente" que cuenta con unos "45.000 militantes" y que sabe que en la situación actual tiene que "poner lo mejor" de todos sus miembros "desde el punto de vista individual y colectivo para intentar ir lo más fuerte posible a las elecciones" autonómicas próximas.

El también presidente de la Diputación provincial de Sevilla ha defendido que María Jesús Montero "está fuerte", con "una agenda absolutamente endiablada desde el punto de vista positivo, con ilusión, con ganas", y "con la tranquilidad de saber que los andaluces son gente que tiene la capacidad de reflexionar sobre qué ha pasado en Andalucía en estos años" de gobierno del PP-A de Juanma Moreno.

De igual modo, Javier Fernández ha valorado el "buen trabajo orgánico" que, a su juicio, ha completado el PSOE, que ha terminado su "fase orgánica de congresos", comenzando por el federal que celebró en Sevilla a finales del pasado año y terminando por las asambleas locales, y actualmente cuenta con "los equipos preparados, el proyecto prácticamente en marcha" y un "liderazgo indiscutible" en la figura de la también vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de quien ha destacado que es "una persona súper conocida".

EN ANDALUCÍA "SE ESTÁN PERDIENDO OPORTUNIDADES"

Sobre la situación actual de Andalucía, el líder de los socialistas sevillanos ha lamentado que en esta comunidad "se están perdiendo oportunidades", que la región "no termina de arrancar", y que "todo lo mucho y bueno que ha pasado" en este territorio en los últimos años "se debe, sin duda, al efecto inercia de una situación social y económica muy positiva en este país".

Dicho esto, ha sostenido que el proyecto de los socialistas andaluces tiene que ir "encaminado a seguir aprovechando las oportunidades de Andalucía, a construir un proyecto de alternativa" con el que desde el PSOE-A le expliquen "a la gente qué queremos hacer con la vivienda, con el medio ambiente o con el transporte", y, "sobre todo, que sea un proyecto" que afronte "el gran deterioro que se está produciendo en Andalucía" en relación "con los servicios públicos", según ha añadido.

En esa línea, ha manifestado que, "por muchos datos que intenten vendernos" desde el Gobierno del PP-A, la situación actual de Andalucía en materia sanitaria o educativa "no tiene nada que ver" con "cómo estaba antes de la pandemia" de Covid-19, debido al "desmantelamiento de la sanidad pública en Andalucía".

Así, ha señalado que sólo "hay que irse a un centro de salud por la mañana, intentar ver a un pediatra, a un médico de atención primaria, intentar pedir una cita para un especialista o ver cómo está tu fecha para una operación quirúrgica" para darse cuenta de "cómo se ha deteriorado todo el sistema sanitario público que tanto tiempo costó construir y convertir en la joya de la corona" de la comunidad autónoma.

En materia educativa, Javier Fernández ha opinado que "se está perdiendo una gran oportunidad" para promover una bajada de la ratio "manteniendo el número de aulas" en la escuela pública aprovechando "la bajada de la natalidad", y ha criticado además la "proliferación de universidades privadas que va a significar" que haya "dos velocidades en Andalucía".

ELECCIONES ANDALUZAS: QUE MORENO CONVOQUE "CUANDO QUIERA"

Dicho esto, el dirigente provincial socialista ha retado al presidente de la Junta a que "llame cuando quiera" a los andaluces a votar, que los socialistas "estamos preparados", y ha subrayado que, el día que se celebren las elecciones, las urnas amanecen "vacías" y tras 15 días de campaña electoral en los que los partidos han tenido ocasión de presentar sus ofertas a los ciudadanos.

Sobre la hipótesis de que pudieran coincidir el mismo día las próximas elecciones generales y autonómicas andaluzas si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no cumpliera su propósito de agotar la legislatura y convocar a las urnas a mediados de 2027, Javier Fernández ha insistido en defender que "la maquinaria" del PSOE-A "está preparada" en lo que tiene que ver con su "liderazgo, equipo, trabajo y proyectos" en Andalucía.

Ha subrayado que ahora mismo "no dejan de ser especulaciones" las que se hacen sobre un posible adelanto de los comicios generales en España, si bien ha subrayado que si, "llegado el momento, por la coyuntura política, hay una coincidencia electoral, iremos" a ella "con todas las consecuencias, partiendo de la base también" de que "la gente es muy inteligente".

En esa línea, ha señalado que, como alcalde de La Rinconada (Sevilla), ha vivido ya ocasiones en las que han coincidido en el mismo día unas elecciones locales y otras al Parlamento europeo, y sabe de personas que han acudido al colegio electoral con "la papeleta del PSOE" para las elecciones municipales y la de otro partido para las europeas porque, "afortunadamente, la democracia ha adquirido tal nivel de seriedad y fortaleza que permite" que se den esas situaciones, según ha valorado.