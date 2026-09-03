Lipasam informa a hosteleros y comerciantes de Sevilla para que mantengan limpio el pavimento de su área de influencia

Una inspectora de limpieza informa a un hostelero de la ordenanza de limpieza del pavimento. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal de limpieza Lipasam desarrollará durante las próximas semanas una campaña informativa específica dirigida a hosteleros y comerciantes de Sevilla para recordar las obligaciones establecidas en la Ordenanza Municipal, según la cual, los titulares de actividades que empleen el espacio público y puedan conllevar el ensuciamiento del pavimento con aceites, grasas u otras sustancias quedan obligados a prevenirlo y a mantener el pavimento ocupado o de circulación en perfecto estado de limpieza y ausencia de manchas.

Según fuentes municipales, la campaña informativa se centrará en aquellos espacios donde existe una mayor concentración de estas actividades en la zona del Casco Antiguo y en cada distrito de la ciudad.

En este sentido, la delegada de Limpieza, Evelia Rincón, ha destacado que "se trata de que todo el esfuerzo que la empresa pública de limpieza ha realizado durante los meses de verano, se mantengan en el tiempo gracias a la colaboración activa de todos los que desarrollan su actividad en la vía pública".

De esta manera, el Consistorio tratará de advertir del debido cumplimiento del artículo 17.1 de la Ordenanza Municipal de Limpieza del Espacio Público y Gestión de Residuos Municipales, referente a la limpieza de zonas afectadas por diversas actividades de negocio.

La campaña, que ha comenzado esta semana, se divide en varias fases, de manera que en primer lugar, se les ha trasladado a los responsables de los establecimientos la información concreta y que está recogida en la normativa vigente.

Posteriormente, en una segunda fase, en aquellos casos en los que se detecten manchas en el suelo atribuibles a la actividad del establecimiento, se efectuará un requerimiento para su limpieza, además de que se establecerá un plazo de dos semanas para realizar la limpieza y restituir el estado original del pavimento.

En una última fase, se realizará una verificación definitiva del estado de limpieza una vez cumplido el plazo establecido en la anterior. En caso de incumplimiento se realiza una propuesta de denuncia que podría alcanzar un importe de hasta 750 euros.

En aquellas situaciones en las que no se puede determinar con claridad el origen de la suciedad durante la primera inspección, la incidencia se trasladará al servicio de limpieza de Lipasam para realizar una actuación en la zona afectada. Posteriormente, se llevará un seguimiento para verificar el mantenimiento del estado de limpieza.