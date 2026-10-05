Lipasam invertirá 1,2 millones en la adquisición de nueve nuevos vehículos para la limpieza de Sevilla

Archivo - Operarios de Lipasam. Archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal de limpieza Lipasam ha aprobado una inversión de 1.252.350 de euros para adquirir nueva maquinaria en aras de incrementar y renovar la flota de vehículos, en concreto la licitación de nueve vehículos cuya entrega está prevista para el próximo año.

Al detalle, se han aprobado los pliegos para el suministro de 3 vehículos hidrolimpiadores para limpiezas profundas de mobiliario urbano y puntos concretos que requieran limpieza profunda, dos furgones eléctricos para servicio de talleres internos y dos vehículos para realizar tareas de movimiento de contenedores, tal y como han concretado a Europa Press fuentes municipales.

También se ha aprobado el suministro de un camión de recogida de residuos con caja compactadora para residuos y un camión para el traslado de grandes cubas destinadas a la retirada de residuos.

Por otra parte, se han aprobado los pliegos para la licitación del servicio de lavado de contenedores por un importe de 484.207 euro al año. Se trata de la contratación de un servicio de lavado interior y exterior de contenedores. Los trabajos se llevarán a cabo en los contenedores de tapa gris y marrón, que se limpiarán una vez al trimestre.

Este nuevo contrato tiene como objetivo incrementar la frecuencia de limpieza de los contenedores. Además, se realizará un refuerzo de limpieza de aquellos contenedores que por su uso necesitan una mayor frecuencia de limpieza, concretamente los ubicados en zonas de mayor actividad comercial.

Igualmente, se ha adjudicado el contrato de rehabilitación y ampliación de un antiguo edificio de Lipasam, ubicado en la zona norte de la ciudad, para la construcción de una nave para el servicio de taller con el objetivo de realizar tareas de reparación de vehículos propios de la empresa.

Con esta nueva instalación, que supondrá una inversión de 474.973 euros, se pretende mejorar la disponibilidad de vehículos. Esta nueva medida se enmarca en el plan de la referida empresa, iniciado a finales de 2023 "con el objetivo de mejorar los servicios prestados a la ciudadanía en todos los barrios de la ciudad".