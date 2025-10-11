Lipasam pone en marcha un nuevo servicio que limpiará más de 500 contenedores diarios en la ciudad

SEVILLA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la empresa municipal Lipasam, ha puesto en marcha esta semana un nuevo servicio para la limpieza intensiva de los bajos de contenedores y su lavado exterior. Esta iniciativa ha supuesto la contratación de 35 personas que incrementarán este tipo de tareas diarias y programadas dotando la ciudad de un equipo específico.

Concretamente llevará a cabo actuaciones basadas principalmente en limpieza especial de los contenedores, retirada de grafitis, pegatinas y elementos gráficos ajenos; realización de actuaciones integrales de retirada de objetos que hayan podido quedar atrapados bajo los contenedores y limpieza intensiva de los pavimentos bajo los contenedores y en sus inmediaciones, según ha detallado la Administración local.

Los 35 operarios se dividen en diez equipos de trabajo distribuidos por la ciudad, garantizando así la prestación del servicio en todos los barrios. Estos equipos cuentan con una programación específica y pasan a formar parte de la cartera de servicios estable de la empresa con una asignación concreta de medios humanos, mecánicos y de las herramientas necesarias. La empresa estima que esto permitirá la limpieza de más de 550 unidades de contenedores al día y supondrá "una mejora sustancial de los servicios de limpieza en todas la calles y plazas de la ciudad".

Por su parte, la delegada de Limpieza, Evelia Rincón ha indicado que "una vez más, y gracias al esfuerzo del Ayuntamiento, Lipasam vuelve a demostrar su capacidad para adaptarse a las necesidades de la ciudad, siempre con el objetivo de velar por el bienestar de los ciudadanos, incrementar la calidad de vida en los espacios públicos y construir una ciudad más sostenible".