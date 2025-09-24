Llega la "gran noche" de la ciencia en Sevilla: 100 actividades gratuitas para todos los públicos

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sevilla celebrará por decimocuarto año consecutivo la 'Noche Europea de los Investigadores' junto a cerca de 375 ciudades de toda Europa. Con el objetivo de descubrir a las personas que están tras la ciencia que se desarrolla en los laboratorios y en los centros de investigación de la ciudad a través de "un contacto directo con los propios expertos y expertas", la cita se celebrará el próximo viernes, 26 de septiembre, con la novedad de que se celebrarán casi 100 actividades para todos los públicos simultáneamente en varios espacios de la ciudad.

Según ha informado la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en una nota de prensa, "la mayor parte se concentrarán en la Casa de la Ciencia, también conocido como Pabellón de Perú", aunque en esta edición "también se sumarán el Pabellón de Uruguay, Caixaforum Sevilla y la Fundación Valentín de Madariaga, además de celebrarse actividades en otros espacios de la ciudad, como el Museo de Bellas Artes de Sevilla, la Casa de las Sirenas y el Palacio de los Marqueses de la Algaba".

En total se han programado casi 100 actividades para la jornada del viernes que contarán con la participación de más de doscientos investigadores de varias instituciones científicas de la ciudad.

Este miércoles se han presentado las actividades que llevarán a cabo un total de diez entidades científicas, académicas y de divulgación ubicadas en la ciudad de Sevilla y que son el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide, la Universidad Loyola, el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, Sevilla TechPark, el Ayuntamiento de Sevilla a través de su Servicio de Promoción de la Salud, el Instituto de Biomedicina de Sevilla, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y Fundación La Caixa-EsCiencia.

Durante el encuentro con los medios, la delegada institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Andalucía, Margarita Paneque, ha afirmado que "para el CSIC, la divulgación científica no es solo un objetivo, sino uno de los pilares en los que se sostiene la institución, la forma en la que devolvemos a la sociedad lo que nos entrega: su confianza y apoyo", a lo que ha añadido que "nuestra misión incluye tender puentes entre el conocimiento y la vida cotidiana. Ese es el espíritu que define al personal investigador del CSIC en Andalucía, que, sin lugar a dudas, sienten este encuentro como una oportunidad valiosa para salir de sus respectivos centros y mostrar sus trabajos, explicando de forma directa por qué su labor es relevante para afrontar los retos actuales".

Por su parte, el vicerrector de Investigación de la Universidad de Sevilla ha manifestado que "la US, en una apuesta firme y continuada con este evento europeo y con la divulgación científica en nuestra ciudad dentro y fuera de nuestras instalaciones, presenta este año 36 actividades entre pre-eventos, actividades online y las propias del viernes 26 de septiembre, por dar alguna cifra más, son 218 investigadores de la US los que participarán en esta edición y contaremos con una veintena de alumnos voluntarios".

Asimismo, la vicerrectora de Investigación, Transferencia y Doctorado de la UPO, Antonia Jiménez, ha declarado que "este año participan 54 personas del profesorado, 46 estudiantes de postgrado y grado, y 15 estudiantes voluntarios/as que invitan a mirar el mundo con otros ojos y sentir que juntos, sociedad e investigación, podemos construir un futuro más abierto, participativo y emocionante para todos y todas, mostrando que la ciencia es patrimonio de todas las personas, sin importar su edad, su formación o su lugar de origen".

La Vicerrectora de Investigación de la Universidad Loyola, Mercedes Torres Jiménez, ha señalado que "para nosotros es un orgullo participar en esta gran cita de la ciencia compartida. 'La Noche de los Investigadores' es un ejemplo de cómo las instituciones podemos sumar esfuerzos y mostrar a la sociedad el impacto real de la investigación en su vida cotidiana".

Además, el responsable adjunto de economía circular del Centro Común de Investigación (JRC), Alejandro Villanueva, ha subrayado que "la Unión Europea parece con frecuencia un concepto lejano, pero este viernes los asistentes a 'la Noche' podrán meterse en la piel de nuestros investigadores y ver que su trabajo nos afecta a todos".

Por su parte, la directora de Investigación y Transferencia del IAPH, Marta Sameño, ha enfatizado que "el objetivo principal que perseguimos con la actividad del escape room es la divulgación y el acercamiento de la investigación al público general".

El responsable de público y evaluación de Caixaforum Sevilla, Mario Coronilla, ha afirmado que "estamos encantados de participar en un proyecto que reúne algunos de nuestros principales valores: la colaboración, el impulso de las vocaciones científicas y el acercamiento de los resultados científicos a todo tipo de públicos, desde los niños y niñas hasta los adultos, sin olvidarnos de las personas en riesgo de exclusión social".

Por último, la responsable del Área de Deporte y Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Sevilla, Silvia Pozo, ha considerado que "la Noche de los Investigadores es una invitación a la curiosidad, al asombro y al diálogo. Es la oportunidad de recordar que la investigación no solo genera conocimiento, sino también soluciones para los grandes retos de nuestro tiempo".