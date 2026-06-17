La llegada del tranvibús de Sevilla al Duque el 28 de septiembre provoca la reorganización de líneas de Tussam

Archivo - Imagen de recursos del bus de tránsito rápido (BTR) o tranvibús. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla pondrá en marcha el próximo lunes, 28 de septiembre, la ampliación de la línea 1 de Bus de Tránsito Rápido (BTR) entre Santa Justa y la Plaza del Duque, culminando así la primera línea del tranvibús de la ciudad entre Torreblanca, Sevilla Este y el centro de Sevilla, que implicará la reorganización desde ese momento, de las líneas de autobús que operaban en el centro, con cambios de terminales en la Campana, Ponce de León y Puerta Osario.

Según ha detallado el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel, durante una atención a medios, ha señalado que la puesta en servicio de esta segunda fase se produce cuando a punto de cumplirse un año desde el inicio de estas obras de ampliación y nueve meses después de la entrada en funcionamiento de la primera fase de la línea TB1, que, desde septiembre de 2025, ha transportado 1.368.495 viajeros y registra una media de 11.000 usuarios diarios.

En esta línea, Pimentel ha destacado que la entrada en funcionamiento de esta ampliación supone "culminar una infraestructura estratégica para Sevilla" que permitirá que los más de 100.000 vecinos del distrito más poblado de la ciudad, dispongan de una conexión rápida, directa y de alta capacidad con el centro histórico. "Con esta ampliación, la línea TB1 alcanza todo el potencial y servicio que puede ofrecer una línea BTR con carril segregado", ha explicado.

Así, el delegado ha subrayado que la mejora en la movilidad será "especialmente significativa" para los usuarios procedentes de Sevilla Este y Torreblanca, donde anteriormente un desplazamiento hasta el centro podía requerir una media de 55 minutos, la nueva línea TB1 permitirá realizar el recorrido en aproximadamente 33 minutos, con un ahorro de tiempo de 22 minutos por trayecto.

De esta manera, la TB1 prestará servicio con 330 expediciones diarias y una oferta superior a las 41.000 plazas al día, además de que en hora punta contará con frecuencias de paso de cinco minutos en hora punta y de ocho minutos en horario valle. Además, alcanzará velocidades comerciales de entre 18 y 20 kilómetros por hora, frente a los 12 kilómetros por hora de media de la red convencional de Tussam, lo que supone una mejora cercana al 45 por ciento. La línea ya culminada tendrá una longitud total de 12,4 kilómetros y 17 paradas.

Para ello, operará con vehículos articulados de 18 metros de longitud, totalmente eléctricos, cero emisiones y cero contaminación acústica, con capacidad aproximada para 125 pasajeros por unidad y acceso por todas sus puertas para agilizar la subida y bajada de viajeros. La nueva fase entre Santa Justa y la Plaza del Duque cuenta con nueve nuevas paradas distribuidas en puntos estratégicos como José Laguillo, Amador de los Ríos, Ponce de León, Imagen y Plaza del Duque.

REORGANIZACIÓN DE LA LÍNEA 27 DE TUSSAM Y LAS DE PONCE DE LEÓN, LA ALAMEDA Y LA CAMPANA

Junto a la entrada en funcionamiento de la ampliación, el Ayuntamiento pondrá en marcha una reorganización de las líneas de Tussam que hasta ahora accedían al Casco Antiguo, como la línea 27, que establecerá su terminal en el Prado de San Sebastián, reforzando la conexión de Sevilla Este con Nervión, San Bernardo y el principal intercambiador de transporte de la ciudad, con acceso al Metrocentro, la Línea 1 del Metro, Cercanías y numerosas líneas urbanas e interurbanas.

Mientras, la línea 13, "una de las más utilizadas de la red de Tussam" con cerca de cuatro millones de viajeros anuales, trasladará su terminal a la Campana, mientras que la línea 14 consolidará su terminal en la Alameda de Hércules.

Por su parte, las líneas 10, 12, 24 y 32 mantendrán su cabecera en Ponce de León, mientras que las líneas 11, 15, 16 y 20 pasarán a operar desde la Puerta Osario, donde dispondrán de conexión directa mediante transbordos con la TB1 para acceder al centro.

Igualmente, Pimentel ha criticado que "el proyecto de tranvibús socialista expulsaba del centro a todas las líneas que hasta ahora llegaban a Ponce de León o la Campana, relegando a sus usuarios a una terminal junto a Santa Justa".