Una locomotora arrolla a una persona en Dos Hermanas (Sevilla) y provoca detenciones en la circulación ferroviaria

Archivo - Imagen de archivo de una locomotora. - PORT DE TARRAGONA - Archivo

Adif señala que los trenes de Larga Distancia y Cercanías de las líneas C-1 y C-5 de Sevilla se encuentran detenidos en las estaciones

DOS HERMANAS (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

Una persona, de la que aún se desconocen más datos, ha sido arrollada este domingo por una locomotora en movimiento en la localidad de Dos Hermanas (Sevilla), según han confirmado fuentes pertenecientes al Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press.

La entidad coordinadora ha recibido sobre las 13,05 horas un aviso que indicaba que una persona había sido atropellada por este vehículo ferroviario a la altura de la avenida España, motivo por el que el tráfico ferroviario se ha visto afectado.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado la Policía Local y Nacional así como efectivos del servicio sanitario del 061 aunque, según indica el 112, aún se desconoce el estado en el que se encuentra la víctima.

Por su parte, Adif ha informado a través de su cuenta oficial de X, consultada por esta agencia, que la locomotora ha sido aislada tras producirse el arrollamiento en el lado de la estación La Salud, en un punto no autorizado de paso. Ante este contexto, la entidad ferroviaria ha indicado que los trenes de Larga Distancia y Cercanías de las líneas C-1 y C-5 de Sevilla se encuentran detenidos en las estaciones.