Lola Índigo se corona en su regreso a Icónica Sevilla Fest con Ana Mena de invitada y un show lleno de orgullo andaluz

La cantante Lola Índigo durante su actuación en el Icónica Santalucía Sevilla Fest. A 11 de mayo de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026 ha acogido este jueves, 11 de junio, su cuarta jornada de festival con la participación de una de las artistas más esperadas de la edición: el regreso de Lola Índigo a la Plaza de España con su gira 'Romance de 1 Noche de Verano'. En esta cita tan especial con la capital hispalense, la cantante y también bailarina ha tenido varios regalos para sus seguidores, entre ellos, la aparición sorpresa de Ana Mena en el escenario para presentar ambas su nuevo single 'Pa ti toa', o sus lágrimas de emoción mientras interpretaba 'Corazón Partío' de Alejandro Sanz como muestra de agradecimiento a Sevilla.

Tras su última aparición en la edición de 2023, la granadina ha aterrizado de nuevo en Icónica con un 'show' completamente renovado, marcado por sus performances en las que combina el género urbano con el sonido flamenco, bailes llenos de fuerza y por sus 'hits' más escuchados de su carrera, con el fin de volver a coronarse como "la Reina" del género urbano español y reconquistar así uno de los eventos musicales más destacados de Andalucía y de todo el país.

Varias horas antes de que comenzara el concierto, colas infinitas de fans de todas las edades rodeaban los aledaños del emblemático monumento sevillano a la espera de que se abrieran las puertas para poder asistir al esperado concierto. A pesar de las altas temperaturas, el público se mostraba impaciente y eufórico por presenciar el regreso de la artista a la capital hispalense con su nueva propuesta musical.

A las 22,00 horas, Lola índigo irrumpió en la Plaza de España con fuerza vestida de blanco con abanico en mano y poniendo por bandera la esencia andaluza a sones de 'Verde', en un escenario de dos plantas que teletransportaba a la Alhambra de Granada a través de sus arcos o al recuerdo de un mítico patio andaluz. La siguiente canción para dar la bienvenida a Sevilla sería su primer tema y hit 'Yo ya ni quiero na', con el que inundó todo el 'stage' de bailarines. Así, la exconcursante de Operación Triunfo 2017 continuaría su espectáculo con bailes urbanos mientras sonaba 'Mujer Bruja', 'Maldición' o 'Santería', donde también hubo tiempo de un 'dance break' que hipnotizaba a los presentes.

El espectáculo se caracterizó de la combinación de lo moderno con lo tradicional, el sonido electro/urbano que invita a bailar con los sones flamencos de una guitarra, una caja y los "quejios" de Camarón de la Isla. De este modo, Lola Índigo introdujo a todos los presentes a un tablao flamenco en el que cantaría vestida con un mantoncillo como blusa canciones como 'Mala Suerte', tema en colaboración con Dellafuente; 'Trendy' o 'Casanova', éxitos que han vibrar cada rincón de la Plaza de España.

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