Lola Índigo regresa este jueves a Sevilla de la mano de Icónica durante su gira 'Romance de 1 Noche de Verano'

La artista Lola Índigo - ICÓNICA SANTALUCÍA SEVILLA FEST

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La artista del pop urbano español Lola Índigo regresa este jueves, 11 de mayo, a Sevilla con un espectáculo en el marco de la programación del Icónica Santalucía Sevilla Fest, un espacio que ya había visitado en anteriores ocasiones y al que ahora vuelve con un espectáculo "completamente renovado".

Así, la bailarina y cantante representará éxitos como 'La Niña de la Escuela', 'AN1MAL', 'Ya No Quiero Ná', 'Mujer Bruja' o 'Corazones Rotos', con los que acumula cientos de millones de reproducciones, colaboraciones internacionales y una sólida trayectoria.

La propia organización del festival describe sus actuaciones en directo como una de las más "potentes" del panorama español, una "experiencia sensorial" y una "mezcla explosiva de coreografía, energía y producción escénica". De hecho, será precisamente la noche de este jueves una ocasión escogida para presentar su nuevo espectáculo, que combina grandes éxitos con nuevas composiciones.

Tras el concierto de Lola Índigo, vuelven las Endesa Music Session con Luc Loren, habitual de la escena club nacional. Su propuesta mezcla electrónica y house con guiños a hits reconocibles.

Tras su paso, la Plaza España acogerá los conciertos de Pablo Alborán el día 12 de junio, Los Delinqüentes el 14; Kany García el 17; y Raphael el 18. La programación seguirá con La Plazuela y Califato 3/4 el 21 de junio; Romeo Santos y Prince Royce el 25; Isabel Pantoja el 27; Dani Fernández el 28; y Robbie Williams el 30 de junio.

Ya en julio, pasarán por el escenario Lenny Kravitz el 1 de julio; Hombres G el 3; Antonio Orozco el 4; Marilyn Manson el 6; Moby el 7; Maroon 5 el 9; Jamiroquai el 16; The Prodigy el 17; y Sting 3.0 el 18, encargado de clausurar esta edición del festival sevillano.