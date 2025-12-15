Lola Índigo vuelve al Icónica Santalucía Sevilla Fest el próximo 11 de junio

Archivo - La artista española, Lola Índigo, en un concierto en la Plaza de España de Sevilla. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Icónica Santalucía Sevilla Fest ha anunciado el regreso de Lola Índigo al escenario de la Plaza de España. La cantante, bailarina y performer actuará el próximo 11 de junio en el que presentará su nuevo espectáculo, que combina sus éxitos con nuevas composiciones y una puesta en escena de gran formato.

La cantante andaluza cuenta con éxitos como 'La Niña de la Escuela', 'AN1MAL', 'Ya No Quiero Ná', 'Mujer Bruja' o 'Corazones Rotos', acumulando cientos de millones de reproducciones en plataformas, colaboraciones internacionales y una sólida trayectoria que la sitúa entre las más escuchadas del país, según ha destacado el festival en una nota.

Lola Índigo se suma al cartel con las confirmaciones de Aitana (4 y 5 de junio), Viva Suecia (7 de junio), Pablo Alborán (12 de junio), Los Delinqüentes (14 de junio), Kany García (17 de junio), Raphael (18 de junio), Califato 3/4 y La Plazuela (21 de junio), Isabel Pantoja & Il Divo (27 de junio), Dani Fernández (28 de junio), Robbie Williams (30 de junio), Lenny Kravitz (1 de julio), Hombres G (3 de julio), Antonio Orozco (4 de julio), Marilyn Manson (6 de julio), Moby (7 de julio), Maroon 5 (9 de julio), Jamiroquai (16 de julio) y Sting (18 de julio).