El Lope de Vega proyectará El gabinete del doctor Caligari con el rock instrumental de Toundra como banda sonora

SEVILLA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Lope de Vega abre su programación semanal el próximo jueves 18 con la proyección de la película El gabinete del doctor Caligari y la música en directo de la banda de rock instrumental Toundra, que pondrá banda sonora a esta mítica película muda de terror.

Se trata de la primera de las citas que esta temporada el teatro municipal dedica al binomio música y cine; una propuesta única a la que seguirá un mes después (18 y 19 de diciembre) la proyección de dos películas restauradas de Charles Chaplin, con la ROSS a cargo de la interpretación de la música original en directo.

Convertida hoy en un icono del cine expresionista alemán, El gabinete del doctor Caligari, dirigida hace un siglo por Robert Wiene y escrita por Hans Janowitz y Carl Mayer, llega en su centenario al Lope en una versión remasterizada, acompañada por la banda sonora original creada por Toundra. Un fascinante viaje instrumental que está siendo recibido con el aplauso unánime de crítica y público y en el que la banda demuestra la capacidad que tiene de reinventarse.

Como la misma banda explica: "Das Cabinet des Dr. Caligari es una película que utiliza elementos del terror para hablar sobre el autoritarismo. De cómo el manejo de las ideas puede llevar al ser humano a realizar lo más atroz. Estrenada en el periodo de entreguerras, la película es un aviso sobre el peligro real de ideologías que hoy en día se están revisionando en toda Europa por ciertos actores sociales".

Rodada durante la República de Weimar, en 1920, la referida cinta ha sido interpretada en numerosas ocasiones como una alegoría del nazismo que estaba a punto de brotar en Alemania

Volviendo al nivel estético, Toundra reivindica que esta banda sonora no se puede entender como un nuevo disco: "No lo es. Es una nueva aventura en busca de algo que no sabíamos qué era, pero que nos motivaba emprender juntos".

Acorde con el nuevo proyecto para el Lope de Vega, y con la idea de promover su papel de mediador para el desarrollo de un nuevo modelo de institución cultural para el siglo XXI, se ha organizado un encuentro previo al concierto / proyección de los integrantes de la banda con alumnos del Grado en Creación y Producción Musical de la Universidad Loyola para que así puedan conocer de primera mano el proceso compositivo asociado al proyecto.