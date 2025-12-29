Lora del Río (Sevilla) aprueba su Presupuesto para 2026 con superávit e ingresos que ascienden a más de 20,6 millones

El alcalde de Lora del Río, Antonio Enamorado. - AYUNTAMIENTO DE LORA DEL RÍO

LORA DEL RÍO (SEVILLA), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Lora del Río ha anunciado que ha aprobado inicialmente en la sesión plenaria extraordinaria de este lunes 29 de diciembre, el Presupuesto General para 2026, con una cuantía económica de ingresos de 20.613.595,39 euros y 20.397.938,97 euros de gastos. Por ello, ha resultado en un balance positivo de más de 215.000 euros, algo que, según el Consistorio, supone un incremento de casi 1,4 millones de euros con respecto al Presupuesto General de 2025.

Tal y como ha informado el Gobierno local en una nota de prensa, el documento económico ha salido adelante con el voto afirmativo del grupo municipal del PP, y el voto negativo de PSOE e IU y ha sido presentado por el concejal-delegado de Hacienda, José Manuel Arancón Garcia.

Según el concejal-delegado, "se trata de un Presupuesto municipal realista y acorde a las necesidades reales de los vecinos de Lora del Río, con cifras reales y dentro de la prudencia y responsabilidad que siempre tiene presente este equipo de Gobierno municipal; y todo ello sin subir los impuestos municipales".

Entre las partidas destacadas reflejadas en este Presupuesto se encuentran Aguas de Lora, con más de 2'4 millones de euros; Recursos Humanos, con más de 2'2 millones de euros; Bienestar Social y Mayores, con más de 960.000 euros; Cultura, con más de 289.000 euros. Deportes, con más de 840.000 euros; Educación, con más de 1'8 millones de euros y Limpieza Viaria, con más de 705.000 euros.

Asimismo, destaca Mantenimiento Urbano, con más de 677.000 euros; Parques y Jardines, con más de 508.000 euros; Obras PFEA, casi 2'1 millones de euros; Seguridad, casi 2'2 millones de euros y Urbanismo, con más de 1'1 millones de euros.

De igual forma, en este pleno extraordinario también se han aprobado por unanimidad la modificación Plan Territorial de Emergencia de Lora del Río y la expropiación del 'Camino del Membrillo'.