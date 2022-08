Lora del Río (Sevilla) avisa que el agua embalsada en el pantano de José torán no supera el 20% de su capacidad

Anuncia una "campaña de concienciación y ahorro de agua" entre la población local

LORA DEL RÍO (SEVILLA), 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal delegado de Aguas del Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla), Miguel Ángel Rosa, acompañado por el capataz del Servicio Municipal de Aguas, Blas Contreras, ha señalado este jueves, en la presa de José Torán, que abastece de agua potable al municipio, que el agua embalsada en el pantano no supera el 20 por ciento de su capacidad.

Así lo ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, donde, a través de Rosa, ha explicado que el agua "apenas" llega al 20 por ciento de su capacidad, situación que ha tachado de "preocupante", sobre todo en este periodo de "sequía" y con las "pocas previsiones de agua para las próximas fechas".

En este sentido, el concejal ha indicado que el núcleo poblacional de Lora del Río tiene un "consumo diario de 4.000 metros cúbicos de agua, El Priorato 400 metros cúbicos y Setefilla 100 metros cúbicos". Así, ha señalado que tienen que iniciar una "campaña de concienciación y ahorro de agua" entre la población local, ya que el agua es "un bien escaso" y hay que evitar "su despilfarro", ha apostillado

De momento, ha aseverado, "no hay previsión de cortes en el suministro de agua potable", pero ha reiterado que hay que "tomar conciencia" de su uso y "evitar medidas" que malgasten agua "innecesariamente".

Entre las medidas que Rosa ha recomendado para "no malgastar agua" se encuentran: "no baldear las casas y aceras; reducir el uso de lavavajillas y lavadora, solo cuando estén llenos; ducharse mejor que darse un baño; revisar posibles fugas o goteos de grifos; cerrar el grifo mientras se cepillan los dientes o se afeiten; no descongelar los productos debajo del grifo; y lavar el coche en lugares específicos para ellos --lavaderos--".

Por otra parte, el concejal se ha referido a la situación vivida en el Servicio Municipal de Agua tras acceder al Gobierno municipal el nuevo equipo, donde ha explicado que fueron unas semanas "muy duras" donde hubo "muchas averías en la red de abastecimiento", y "sin contar" además, con vehículos para los trabajadores municipales debido a que el contrato de alquiler finalizó el pasado 30 de junio", así como otras situaciones que poco a poco se han ido resolviendo, ha indicado.