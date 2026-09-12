Lora del Río (Sevilla) recupera este sábado progresivamente el suministro de agua tras reparar la avería de la tubería

Archivo - Imagen de recurso de un grifo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

LORA DEL RÍO (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Lora del Río, Antonio Miguel Enamorado Aguilar, ha informado este sábado del restablecimiento progresivo del suministro de agua potable en esta localidad sevillana tras la rotura de una tubería el pasado jueves que ha dejado al municipio durante varios días sin servicio.

Según ha explicado Enamorado Aguilar en un vídeo remitido a medios, el restablecimiento del servicio se está realizando de manera gradual después de completar la reparación de la tubería afectada. Para ello, se ha procedido al cierre progresivo de las zonas de purga destinadas a eliminar las burbujas de aire que provocaron la avería.

Hasta el momento, se han cerrado cuatro zonas de purga, mientras que aún quedan cinco por completar. El alcalde ha señalado que los vecinos irán recuperando el suministro progresivamente, a medida que la red vaya cogiendo presión.

Así, ha lanzado una recomendación a los vecinos del municipio. "Que abran primero el agua fría, la dejen correr unos minutos y, después de un minuto o medio minuto, la vivienda volverá a tener agua. Poco a poco iremos retomando la normalidad".

Las zonas más próximas a la Plaza de la Chimenea serán las primeras en recuperar el suministro, mientras que las áreas colindantes a la Parroquia de Nuestro Padre Jesús serán las últimas en normalizarse.

"Se está realizando este proceso de una forma paulatina para evitar que se genere otra burbuja de aire que pudiese causar la rotura de otra tubería que haga que todo este trabajo realizado en las últimas horas se pierda. Por eso estamos siendo cautelosos", ha detallado.

En las próximas horas, el suministro continuará recuperándose de forma progresiva en todo el municipio. Además, el alcalde ha advertido de que las plantas bajas y las zonas bajas de los edificios dispondrán de agua antes que las viviendas situadas en las plantas superiores, ya que la llegada del suministro dependerá de la presión que vaya alcanzando la red.