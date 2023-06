Luis Paniagua celebra la anulación de su causa judicial y dice que la denuncia era una "venganza política"

Señala las "mentiras y falsedades de la ex portavoz" del PP nazareno y estudia "acciones" para "resarcir el daño ocasionado"



SEVILLA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Bormujos, diputado provincial y exportavoz del PP en la Diputación, Luis Paniagua, ha celebrado este lunes que el Juzgado de lo Penal número cuatro de Sevilla haya sobreseído la causa incoada en su contra por presuntos delitos contra la integridad moral y de lesiones psíquicas a la que fuera portavoz del PP en el Ayuntamiento de Dos Hermanas Cristina Alonso, cuando ambos formaban parte del Grupo popular del Consistorio nazareno.

Tras declarar el Juzgado de lo Penal número cuatro el sobreseimiento de la causa porque su declaración como investigado fue ordenada "fuera del plazo de instrucción fijado legalmente en la fecha de los hechos"; Paniagua ha manifestado que es "inocente" y ha avisado de que esta causa judicial ha supuesto "un daño político y personal irreparable" para él y un "sufrimiento inevitable" para sus amigos, familiares y compañeros de partido.

Paniagua ha considerado que el procedimiento judicial, sobreseído por su citación como investigado "fuera del plazo de instrucción fijado", "ha puesto de manifiesto las mentiras y falsedades de la ex portavoz, como demuestra el hecho de que los testigos de la denunciante se hayan retractado de sus propias manifestaciones, que junto a la documental aportada" por su defensa "evidencian la verdadera intención de la ex portavoz, que no era otra que infringir un daño político y personal".

UNA "VENGANZA POLÍTICA"

Al respecto, el dirigente popular indica que estudiará "las correspondientes acciones para resarcir el daño ocasionado" a su derecho al honor y su imagen, con lo que siempre ha considerado que era "una denuncia falsa", una "herramienta de venganza política ante su salida del grupo municipal", tras lo cual ha agradecido a su partido el apoyo recibido.

En un auto emitido este mismo lunes y recogido por Europa Press, el Juzgado de lo Penal número cuatro, que el 13 de mayo de 2022 aplazaba al 27 de junio de este año el juicio contra Paniagua al estar ingresado en un hospital un testigo considerado fundamental en la causa; aborda una petición de su defensa en demanda de anular la causa y sobreseerla, avisando de la superación de "los plazos máximos de instrucción", pues "el auto de prórroga de dicho plazo, de fecha 15 de septiembre de 2016 del Juzgado número uno de Dos Hermanas, fue dictado fuera del plazo de seis meses que preveía" la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Profundizando en la materia, el Juzgado expone que "debiendo tomar el auto de incoación de las diligencias previas 191/16 del Juzgado número uno de Dos Hermanas de 8 de marzo de 2016 como el de inicio del cómputo del plazo máximo de instrucción de seis meses que preveía el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la fecha de dichas actuaciones, el referido plazo finalizaba el 7 de septiembre de 2016".

"FUERA DEL PLAZO MÁXIMO DE INSTRUCCIÓN"

"Con posterioridad a ello, el auto de ampliación del plazo de instrucción no se dictó hasta el 15 de septiembre de 2016 con fecha de efectos desde el 18 de septiembre de 2016, fuera por lo tanto del plazo máximo de instrucción de seis meses", precisa el juzgado en este nuevo auto.

"Por lo tanto, (...) la declaración de investigado (de Luis Paniagua), trámite instructor esencial, se acordó fuera del plazo de instrucción fijado legalmente en la fecha de los hechos, lo cual implica su nulidad y, por consecuencia, de todas las diligencias posteriores que llevaron al dictado del auto de procedimiento abreviado contra el investigado, cuya declaración en tal calidad no fue practicada dentro del plazo máximo de instrucción", señala el Juzgado de lo Penal número cuatro.

NULIDAD Y SOBRESEIMIENTO

En consecuencia, dicha instancia decreta "la nulidad de las actuaciones desde el auto de 15 de septiembre de 2016 dictado por el Juzgado número uno de Dos Hermanas y el sobreseimiento de actuaciones respecto del acusado", para el cual la Fiscalía reclamaba dos años de prisión por supuestos delitos contra la integridad moral y de lesiones psíquicas sobre Cristina Alonso.

El Juzgado de lo Penal número cuatro declara además la suspensión del juicio fijado para el día 27 de este mes contra Luis Paniagua, mediante este auto contra el que "no cabe recurso alguno", según precisa el magistrado juez Santiago Muñoz Rey.