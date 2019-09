La madre de la niña con autismo de Dos Hermanas (Sevilla) critica que una profesora "vuelve a dar clases" en otro centro

Actualizado 09/09/2019 14:01:38 CET

El consejero de Educación dice "no tener constancia" de esta situación y que las profesoras "siguen dadas de baja"

La madre de la niña de siete años con autismo que denunció el pasado junio a cuatro maestras de un colegio de Dos Hermanas (Sevilla) por burlarse de su hija ha criticado que una de ellas "vuelve a dar clases el martes en un colegio de Mairena del Alcor de profesora de Educación Especial".

Así lo ha indicado en comunicado publicado por la madre en su perfil de la red social Facebook, en el que ha señalado que "hoy vuelve a sentirse exactamente igual que lo hizo el 22 de abril, con mareos, náusea y ansiedad", y dice que "ha escuchado tantas cosas bonitas que iban a hacer por parte de Delegación", incluso "hasta 'perdón'".

Pero, añade, "mis presentimientos, está claro, nunca fallan" y "atas cabos y te encuentras, a un día de empezar el colegio, que una de las tres profesoras, la que le dice a mi hija cosas tan bonitas y en un volumen tan adecuado para una niña con TEA, no solo está de alta, sino que vuelve a dar clases el martes en un colegio, y de profesora de Educación Especial".

Además, ha lamentado frases "copiadas literalmente de entrevistas, artículos y noticias" y que "son dichas por cargos importantes" de la Consejería de Educación como: "En el caso de que quisieran retomar su actividad antes de que se resolviera el proceso penal, se pedirán medidas cautelares para que no puedan incorporarse"; "Se trata de profesionales que no queremos en el sistema"; "No vamos a conseguir que vuelvan a la docencia"; "Se tomarán las medidas que correspondan a tenor de lo que ha podido ocurrir, que todo hace indicar ha sido lamentable".

Pues, ha agregado, "una profesora de ellas empieza en un colegio de Mairena de Alcor, para una sustitución", y señala que se trata de la que "estaba tan mala con depresión y ansiedad y se presentó a las oposiciones".

Por último, la madre ha afirmado que "solo quiere" que los padres de este colegio "estén advertidos", y ha manifestado que "empieza su lucha personal por todas las mentiras que se han dicho para cerrar la boca". "No saben con quien han topado", asevera.

Por su parte, el consejero de Educación y Deportes, Javier Imbroda, ha señalado, en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, que "no tiene constancia" de esta situación, y que las profesoras "siguen dadas de baja". Además, ha recordado que hay un proceso judicial abierto por este caso, "en el cual no podemos intervenir hasta que no haya sentencia".