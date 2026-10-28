La madre de una víctima del accidente de Urda en Sevilla: "Solo sabemos que ha sido atendido en un centro de salud"

La madre de una de las víctimas del accidente de Mora y Urda (Toledo) en la Estación de Santa Justa. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La madre de uno de los heridos del grave accidente ferroviario ocurrido entre Mora y Urda (Toledo) ha sido informada en la Estación de Santa Justa de que su hijo de 37 años ha sido atendido en un centro de salud, sin que haya podido obtener información adicional sobre su paradero o estado.

A la salida de la sala habilitada en la estación sevillana, una madre ha explicado que ha acudido al punto de información "para saber donde está mi hijo", que era uno de los viajeros del tren Renfe accidentado.

"No sabemos cómo está, nada. Con los datos la han tratado en un centro de salud", ha afirmado visiblemente nerviosa, a la vez que ha indicado que ha asistido a la estación para "saber el centro de salud y no sabemos cómo localizarlo", por lo que el padre y la mujer de esta víctima han viajado dirección Toledo para tratar de buscar a este hombre, que vive en Sevilla y se había trasladado a Madrid por un viaje de trabajo.

Asimismo, ha lamentado la poca información que hasta el momento ha trascendido de las víctimas. "La poca información que tenemos la hemos conseguido a través de vosotros y de amigos de amigos", ha concluido.

Igualmente, numerosos familiares han acudido a Santa Justa en busca de información sobre sus familiares, habiendo sido algunos de ellos atendidos por los Servicios de Emergencias 112 Andalucía, 061 y Cruz Roja, así como de los psicólogos habilitados por el Ayuntamiento, que han acompañado a las víctimas en momentos de incertidumbre.

A partir de las 16,00 horas de este miércoles, los familiares podrán acudir al punto habilitado en la Avenida de la Borbolla, donde se recogerán muestras para la identificación de víctimas. Estará habilitado hasta las 21,00 horas y el jueves y viernes en horario de 9,00 horas a 15,00 y de 16,00 a 21,00 horas.

Paralelamente, el Consistorio ha confirmado que ofrecerá alojamiento a los familiares de las víctimas que lo requieran y ha ofrecido "toda su disponibilidad" en cuanto a medios materiales y humanos para facilitar atención o transporte.