Foto de familia del elenco de artistas de la ópera 'La Bohème' sobre el escenario del Maestranza - FRANCISCO J.OLMO-EUROPA PRESS

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de la Maestranza de Sevilla acogerá a partir de la próxima semana la historia de amor entre un poeta (Rodolfo) y una costurera (Mimi) surgida en el París de 1830, en un ambiente bohemio en el que un grupo de jóvenes artistas --un pintor (Marcello), un filósofo (Colline) y un músico (Schaunard)-- sobreviven entre penurias económicas e inquietudes creativas.

Estrenada el 1 de febrero de 1896 en el Teatro Regio de Turín bajo la dirección del joven Arturo Toscanini, 'La Bohème' consolidó a Giacomo Puccini como uno de los compositores más destacados de su tiempo, junto a obras como 'Madame Butterfly' y 'Tosca'.

El libreto, escrito por Giuseppe Giacosa y Luigi Illica, se basa en la obra 'Scènes de la vie de bohème' del escritor Henri Murger, que retrata la vida y las dificultades de esos jóvenes artistas. Ahora llega por cuarta vez al espacio escénico del Paseo Colón --la última representación tuvo lugar en 2017-- con siete funciones programadas: 4, 5, 8, 9, 10, 11 y 12 de diciembre en un doble reparto.

Como curiosidad, la ópera ha sido presentada este jueves sobre el escenario del propio teatro, decorado ya para la ocasión, con la buhardilla del Barrio Latino donde comienza el primero de los cuatro cuadros, y el célebre Café Momus.

'La Bohème' es una de las óperas más emocionantes y universales de Puccini que regresa al Maestranza en una producción de la English National Opera y la Cincinnati Opera, con dirección musical de Carlo Montanaro y la emblemática puesta en escena de Miller, que diseñó la escena que aún hoy perdura tras su muerte.

"Él fue capaz de trasladar la acción de esos años 30 del siglo XIX a los años 30 del siglo XX. Y lo hizo porque construyó la ficción teatral a través de una observación meticulosa de la realidad", tal como ha remarcado el director del teatro, Javier Menéndez.

Carlo Montanaro, responsable de la dirección musical, ha incidido en que la idea de esta ópera es "muy simple". Puccini escribió una película y yo intento mostrarla de la mejor manera posible". En esta obra, la música es importante, "pero también la palabra".

"No solo es cantar por cantar, aquí hay cuatro personalidades. Debo crear un equipo que trabaja en conjunto. Un equipo que funciona como un reloj para llegar a los colores y el perfume de La Bohème", ha añadido el director musical.

A continuación ha intervenido la responsable de la reposición de la puesta en escena, escenografía y vestuario, Isabella Bywater, quien ha alabado el trabajo del diseñador de escena: "Para él era de extremada importancia que cada personaje que él dibujaba en cada ópera fuera gente real y que quedara claro qué cantaban, por qué lo hacían y a quién".

Isabella se ha mostrado "muy orgullosa" de estar en este "maravilloso teatro" y con este "excelente equipo". "Es la más versión más cercana a la original que él presentó cuando la produjo por primera vez". 'La bohème', diseñada por Miller para la English National Opera en 2009, respeta la acción original y pone el foco sobre cada personaje de esta "tragedia grupal", pero con el canto más italiano y las más hermosas melodías como protagonistas.

Al respecto, encabezan el reparto para la ocasión dos de las grandes voces de la escena internacional: el tenor Celso Albelo y la soprano Yaritza Véliz, "puccinianos de fuste", ambos en dos de sus roles fetiche, por primera vez juntos sobre la escena de este teatro.

Además, en la obra participan la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, el Coro del Teatro de la Maestranza, la Escolanía de Los Palacios y el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo.

El preestreno de la ópera de Puccini, previsto para el día 2 de diciembre y destinado a jóvenes menores de 30 años, agotó las 1.800 entradas que estuvieron disponibles para su venta en tan solo 10 horas.