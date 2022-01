Maeztu constata medidas en 2021 tras pedir en 2019 actuar contra tres bares de Sevilla "reincidentes" en infracciones

SEVILLA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha dado cuenta de una serie de medidas acometidas por el Ayuntamiento de Sevilla en febrero de 2021 después de que en julio de 2019, solicitase "la ejecución subsidiaria, sin más dilaciones ni demoras, de las decisiones firmes adoptadas" respecto a tres bares "reincidentes" en sus infracciones con efectos sobre unos 170 vecinos habitantes de su zona.

En esta resolución, emitida el pasado martes y recogida por Europa Press, Jesús Maeztu detalla que la queja vecinal de la que parte el asunto "trasladaba la inactividad municipal ante reiteradas denuncias contra tres establecimientos de hostelería y ocio ubicados en una calle de Sevilla", pues en "fechas de septiembre y octubre de 2017, el denunciante había presentado cinco escritos de denuncia en los que exponía las constantes y sistemáticas irregularidades de estos establecimientos".

Respecto al primero de estos bares, avisaba de que "sus irregularidades afectan a la convivencia con los vecinos a nivel de ruidos, ocupación de la calzada y limpieza". Advertía ya en este escrito que se colocaban más veladores que los autorizados, "provocando el consiguiente ruido excesivo y ocupación de la calzada", y que no cumplía los horarios de cierre, además de que "se almacenaban los veladores en la calle y no en el interior del local" y tenía "música en su interior sin que la tuviera autorizada".

En cuanto al segundo establecimiento, alertaba de que "no cumplía los horarios de cierre y que almacenaba los veladores, sillas y mesas, en la calle, nunca en el local, así como que siendo un pub con música, no puede tener veladores pero coloca sistemáticamente nueve, utilizando licencia antigua de bar que no es legal, debido a una actualización".

Con relación al último de los citados bares, el promotor de la queja avisaba de que "igualmente era un pub con música y que por ello tampoco podía tener veladores en la vía pública, pese a lo cual colocaba sistemáticamente entre seis y diez veladores ilegalmente".

DENUNCIAS DE LA POLICÍA

Al punto, Maeztu constata en esta resolución que con relación a uno de estos locales, por ejemplo, pesa "un parte de denuncia policial de septiembre de 2017, en el que se denunciaba 'tener instalada una terraza de veladores con 6 mesas y 24 sillas, careciendo de la autorización administrativa' correspondiente", así como otro parte policial de octubre de 2017, "en el que se volvía a denunciar el tener instalada una terraza de veladores de 6 mesas y 24 sillas, no presentando licencia para ello".

"Pese a todos estos escritos y a las actuaciones policiales, estos locales eran reincidentes y día tras día venían incumpliendo sus autorizaciones, disponiendo de veladores sin licencia o en mayor número del autorizado, o de música sin autorización, afectando, decían, a unas 170 familias", rememora la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz.

A tal efecto, la institución rememora que fruto de sus actuaciones, en julio de 2019 emitió una resolución recomendando al Ayuntamiento "que se procediera, sin más dilaciones ni demoras, a la ejecución subsidiaria de las decisiones firmes adoptadas para ajustar su actividad a lo autorizado, así como que se vigilase el cumplimiento de horarios de cierre y las condiciones impuestas".

Ante dicha resolución, según el departamento de Maeztu, el Ayuntamiento informó de que respecto al primer de los bares, "en febrero de 2021, tras girar nueva visita de inspección, se había emitido informe indicando que se había presentado renovación de licencia para 2021 y que tanto los cortavientos de toldo como la instalación de cableado eléctrico habían sido retirados".

MÁS TERRAZAS

"En el momento de la inspección había colocados ocho mesas, 26 sillas y tres parasoles, no ajustándose en ubicación a lo autorizado ya que se situaban frente al portal de acceso. Por ello, se iba a proceder a requerir el ajuste en la ubicación autorizada, en la próxima Comisión Ejecutiva de 2 de marzo de 2021", resume el Defensor del Pueblo Andaluz sobre la respuesta del Consistorio.

Sobre el segundo bar, el Ayuntamiento habría contestado que "en febrero de 2021 se había emitido informe tras nueva inspección indicando que el establecimiento había cambiado de titular en la licencia de actividad, tramitándose las actuaciones del mismo en el expediente de infracciones de vía pública, por lo que se iban a archivar las actuaciones del mismo".

En cuanto al tercero de los locales, la respuesta municipal exponía que "se había girado nueva visita de inspección en febrero de 2021, indicándose en el acta que la instalación se ajustaba a licencia", considerando la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz que el Ayuntamiento ha "aceptado" su resolución.