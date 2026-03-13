Maíllo (Por Andalucía) reclama a la Junta la construcción de un nuevo colegio en Gerena (Sevilla) "prometido desde 2019"

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, asiste a una jornada de huelga de la comunidad del CEIP 'Fernando Feliú' de Gerena (Sevilla). - IU ANDALUCÍA

GERENA (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

El candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones, Antonio Maíllo, ha reclamado este viernes al Gobierno del PP-A la construcción de un nuevo colegio en Gerena (Sevilla) que "lleva desde 2019 prometiendo".

Así lo ha señalado el también coordinador federal de Izquierda Unida (IU) en una atención a medios al asistir a una jornada de huelga convocada por la comunidad educativa del CEIP 'Fernando Feliú' del citado municipio para denunciar la situación del centro.

Y es que, según ha advertido Antonio Maíllo, el estado en el que se encuentra la "estructura" de este colegio "está poniendo en riesgo a los alumnos, a los profesores y a la supervivencia del propio centro", y al respecto ha considerado que el Gobierno del PP-A que preside Juanma Moreno "tiene que tomar nota", porque "lleva desde 2019, desde el primer año" en que llegó a la Junta, "prometiendo un centro nuevo en Gerena".

Se trata por tanto de un compromiso que Moreno "ha incumplido" en cada uno de "los siete años que lleva en el Gobierno" andaluz, según ha criticado el líder de IU, que ha censurado así que el Ejecutivo del PP-A "no ha cumplido con Gerena, a pesar de ser una de las actuaciones que debían ser prioritarias por el deterioro del estado del colegio".

Ante esta cuestión, "se exigen dos cosas", que pasan, por un lado, por reclamar un servicio de "mantenimiento al Ayuntamiento" del municipio, que "está haciendo dejación de funciones", y, por otra parte, "la construcción de un nuevo colegio" que se reclama "a la Junta de Andalucía", según ha remarcado.

Maíllo ha explicado que desde la coalición Por Andalucía, de la que forma parte IU, plantean "un plan de mejor escuela planificado, que tiene, entre otras actuaciones prioritarias, precisamente la construcción de un nuevo colegio de Primaria en Gerena", según ha precisado.