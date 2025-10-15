Mairena del Alcor (Sevilla) acoge el Concurso de Aceitunas 'Aliñás', un "seña de identidad" de la gastronomía sevillana

MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

Mairena del Alcor (Sevilla) acoge el XV Concurso Popular de Aceitunas 'Aliñás' el próximo domingo 19 de octubre con el aliño de las aceitunas como protagonista, una de las prácticas culinarias que son "seña de identidad" en la provincia de Sevilla y un "emblema de la gastronomía sevillana".

Según ha comunicado la Diputación de Sevilla en una nota de prensa, la celebración del "ya tradicional concurso" de la localidad hispalense ha sido organizado por la Asociación de Vecinos Plaza del Sol del municipio, en colaboración con la Hermandad de la Vera Cruz y con el apoyo de más de 40 patrocinadores, entre los que se encuentra la propia Diputación de Sevilla y el Consistorio de Mairena del Alcor.

En concreto, una "nutrida" representación de vecinos que organizan este XV Concurso de Aceitunas 'Aliñá' ha participado en la presentación del evento celebrado este pasado martes 14 en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla. La cita, cuya inscripción es gratuita, tendrá lugar en el Centro Cívico Federico García Lorca de Mairena del Alcor, a partir de las 12,00 del próximo domingo 19.

En el certamen, que ha contado con entre 30 y 40 participantes de media en anteriores ediciones, se les asignará un número cuando lleguen a la sede del concurso que "se convierte en referencia para las degustaciones". El jurado será el propio público que acuda a la cita, irá pasando por los mostradores y probando los distintos aliños y podrá votar "hasta tres números o propuestas" en una urna que se abre en torno a las 15,00 horas.

Asimismo, mientras transcurre la jornada, los asistentes podrán acudir a una barra de la Hermandad de la Vera Cruz "cuya recaudación se destina a fines sociales". Los organizadores de este concurso han destacado la "enorme aceptación y emoción" con la que muchas personas se inscriben en el mismo, con recetas "arraigadas en sus familias" y que se han transmitido de "padres a hijos".