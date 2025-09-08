Mairena del Alcor (Sevilla) descubre el monumento a su patrona en la glorieta Pascual Reyes "con entusiasmo y devoción"

Foto de familia tras el descubrimiento del monumento a la patrona de Mairena en la glorieta Pascual Reyes, el domingo 7 de septiembre. - AYTO.DE MAIRENA DEL ALCOR

MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

El municipio sevillano de Mairena del Alcor ha descubierto el monumento dedicado a su patrona --Nuestra Señora de los Remedios Coronada--, en la glorieta Francisco Pascual Reyes, "con gran entusiasmo y devoción".

El acto, celebrado este domingo, contaba con la presencia del alcalde, Juanma López; la concejala de Festejos, Inmaculada Galocha, y otros concejales del equipo de gobierno y la Corporación municipal; el hermano mayor y la junta de gobierno de la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios Coronada, Manolo Crespo, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

Asimismo, asistían al evento el obispo auxiliar de Sevilla Ramón Valdivia; el párroco, Ramón Carmona; el vicario parroquial, Julio Sánchez, los autores de la escultura, Miguel Brenes, la empresa local PRAES, familiares de Francisco Pascual Reyes, representantes de asociaciones, hermandades y "un gran número de vecinos".

La escultura, diseño y obra de los hermanos Gómez Rodríguez, Carmen, Macedonia y Ventura, repectivamente, reproduce la imagen de la Virgen de los Remedios en bronce con una altura de algo más de dos metros.

El monumento consta de un pedestal de obra, de base cuadrada, construido en ladrillo visto que sirve de basamento para la escultura ubicada sobre la peana superior. El pedestal se completa en sus cuatro caras con paneles de azulejos de aire clásico sevillano, realizados por Miguel Brenes, en los que se aprecian tres escenas trazadas en azul sobre blanco y vinculadas con la virgen: la romería, San Sebastián y la Coronación, así como la inscripción dedicatoria de la villa de Mairena del Alcor a su patrona y alcaldesa perpetua.

La obra ha sido ejecutada por la empresa local PRAES. El proyecto, promovido por el Ayuntamiento, de la mano de la hermandad y la parroquia, ha contado con el apoyo de asociaciones, entidades y hermandades desde el inicio de su tramitación en el año 2018. Fue en ese año cuando un grupo de vecinos inició una campaña de recogida de firmas que culminaría con la petición al Consistorio de construir un monumento dedicado a la patrona.

En 2019, coincidiendo con la efeméride del 50 aniversario de la Coronación, la hermandad registró el expediente de solicitud para erigir el monumento. La elección de la ubicación se concretó en 2022 tras barajar distintas localizaciones. La glorieta carecía de nombre propio y en el Pleno municipal celebrado el 25 de julio de 2023 se acordó denominarla Francisco Pascual Reyes, escultor de la actual imagen de la Virgen de los Remedios y autor de la decoración pictórica de la cubierta de la capilla del Santísimo Cristo de la Cárcel.

En el mismo acto se llevó a cabo el descubrimiento de la placa de rotulación de la glorieta. El acto finalizó con el canto de los campanilleros y los himnos de Andalucía y España interpretados por la Banda Juvenil de Mairena del Alcor.