Mairena del Alcor (Sevilla) destina más de 150.000 euros este verano a obras de mejora y mantenimiento en los colegios

José Romero, concejal de Servicios de Mairena del Alcor, atiende a los medios durante una visita de seguimiento a las obras del colegio Antonio González. - AYTO.DE MAIRENA DEL ALCOR

MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

Concejales del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla) han realizado una visita de seguimiento a las obras de mejora y transformación en los colegios de la localidad. "Los centros educativos siguen siendo uno de los objetivos fundamentales del Gobierno municipal. No sólo hacemos obras de ampliación y mejora, también de mantenimiento de las instalaciones educativas".

En este sentido, desde el Consistorio se han destinado este verano más de 150.000 euros "y vamos a seguir invirtiendo para que los colegios estén en las mejores condiciones posibles para nuestros hijos", como subraya el alcalde de Mairena del Alcor, Juanma López, en una visita de seguimiento a los colegios donde se están realizando dichas obras.

El regidor ha estado acompañado por los concejales de Educación y Servicios, Gloria Guillén y José Romero, respectivamente. La edil ha explicado cuáles han sido las actuaciones prioritarias: "Una inversión de 31.000 euros en el colegio Antonio González. Hemos transformado la zona de cocina y comedor. También hemos habilitado un baño integrado en el aula específica, que atiende a estudiantes con necesidades educativas especiales, y creado una biblioteca de grandes dimensiones".

"La inversión en climatización durante 2025 ha superado los 112.000 euros, destinados a la creación de dos cubiertas de más de 45.000 euros cada una en los colegios Isabel Esquivel y Huerta Retiro, además de la instalación de nuevos aires acondicionados en diferentes centros", ha añadido la concejal.

Al respecto, en septiembre se instalarán nuevos toldos en el colegio Manuel Romero Arregui por valor de 8.000 euros que se suman a los instalados en el colegio Isabel Esquivel por valor de 6.000 euros. "Todo ello se suma a los árboles que plantaremos en el transcurso de los meses óptimos para la plantación", ha informado Guillén.

Estas intervenciones son un "claro ejemplo del interés y disponibilidad" que muestra el equipo de gobierno "por trabajar de forma conjunta con la comunidad educativa mairenera, para solucionar las peticiones y renovar instalaciones, contribuyendo a la mejora de la calidad de un servicio público esencial como es la educación", ha añadido la responsable de esta Delegación municipal.

De su lado, José Romero ha hecho hincapié en las labores de mantenimiento --albañilería, carpintería, fontanería, jardinería y pintura-- que realizan los operarios municipales en los siete colegios de la localidad y también en la replantación de árboles en los patios de los colegios, "con el objetivo de crear una atmósfera beneficiosa para el alumnado al purificar el aire y mitigar el efecto isla de calor".