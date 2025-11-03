Mairena del Alcor (Sevilla) tendrá un servicio municipal de apoyo a mujeres en programas de detección precoz de cáncer

MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla) ha aprobado la propuesta del grupo socialista de crear un servicio municipal de apoyo a mujer en programas de detección precoz del cáncer.

Según una nota de prensa remitida por el PSOE del municipio, la iniciativa está dentro de una moción que también ha aprobado exigir a la Junta de Andalucía la información "detallada y actualizada" sobre los retrasos detectados en el cribado de cáncer de mama, colon y cérvix en la Zona Básica de Salud Los Alcores.

Por su parte, el portavoz socialista, Pedro Madroñal, ha subrayado la importancia de una sanidad pública "más allá de los números". Asimismo, ha destacado que este acuerdo es "una victoria colectiva de todos los que creemos en este modelo de gestión de sanidad pública".

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento del municipio sevillano se compromete a la creación de un servicio municipal de información y acompañamiento para mujeres incluidas en el programa de cribado. También, se llevarán a cabo campañas de sensibilización sobre la detección precoz y los derechos de las pacientes y se pondrá en marcha un canal local de quejas y reclamaciones sanitarias. "No queremos que la administración local mire para otro lado, sino que asuma su responsabilidad y busquemos opciones para resolver un problema tan grave como el que ha ocurrido con los cribados de cáncer de la Junta de Andalucía", ha indicado Madroñal.

En esta línea, la propuesta socialista ha conseguido el respaldo unánime a la petición de reforzar el CARE Los Alcores. El texto pide a la Junta abrir sus urgencias, y exigir prioridad en la atención oncológica. "Estaremos vigilantes para que esta moción se ponga en marcha y sea efectiva cuanto antes, porque detectar a tiempo salva vidas, y porque cada decisión local puede marcar la diferencia", ha concluido el portavoz.