Mairena del Alfarafe (Sevilla) se convierte en "referente del noir" con el festival Mairena Black, del 5 al 7 de marzo

Presentación de la cuarta edición del festival Mairena Black - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

Mairena del Aljarafe volverá a convertirse, del 5 al 7 de marzo, en "uno de los grandes referentes del género negro en España" con la celebración de la cuarta edición de Mairena Black, un festival que en cuatro años "ha logrado consolidarse como una cita ineludible del noir en lengua española".

La programación ha sido presentada este lunes en la Biblioteca José Saramago por el alcalde de la localidad, Antonio Conde, y por el director del festival, Salvador Gutiérrez, en un acto en el que se han dado a conocer los principales contenidos y novedades de esta edición.

Según una nota remitida por el Ayuntamiento, el alcalde ha afirmado que Mairena Black "vuelve a ser una cita que consolida a nuestra ciudad como referente de la novela negra en el sur". Asimismo, ha señalado que "es un proyecto que consolida la programación cultural, que dinamiza la ciudad, de la que nos sentimos orgullosos, y que además atrae a muchos visitantes".

Conde ha insistido en que "el éxito de esta programación cultural es que el ciudadano se sienta parte de la misma: desde la gente a la que le gusta la literatura y la novela negra hasta los chavales y chavalas que están en los centros de enseñanza secundaria".

Por su parte, el director de Mairena Black ha afirmado que "Mairena del Aljarafe, a nivel cultural, es una de las grandes potencias culturales, no de la provincia de Sevilla, sino de toda Andalucía", y ha resaltado que "Mairena Black en cuatro años ha conseguido lo que otros festivales tardan diez o doce años: consolidarse como una referencia absoluta del género negro en nuestro país".

En esta línea, Gutiérrez ha señalado que este año el festival tiene "dos características fundamentales": por un lado, que "hay actividades para todas las personas" y, por otro, que combina autores consagrados con nuevas voces.

"Mairena Black trae a nombres muy consolidados como Susana Martín Gijón, Julio Muñoz 'Rancio', Custodio Pérez o Marta Robles, pero también supone siempre el primer paso, la primera puerta para un montón de autores", ha explicado.

Entre los participantes de esta edición figuran Susana Martín Gijón, una de las grandes referentes del noir nacional e internacional; Julio Muñoz "Rancio", conocido por su particular aproximación humorística al género; la periodista y escritora Marta Robles, autora de numerosos thrillers; y Custodio Pérez, convertido en uno de los fenómenos literarios recientes gracias a su trilogía Andalucía Negra. También participarán Juan Ramón Biedma, el propio Gutiérrez y Lola Montalvo.

Con el objetivo de fomentar la lectura entre los más jóvenes, regresan las actividades EducaBlack y PequeBlack, que llevarán a los autores a los centros educativos del municipio y programarán espectáculos infantiles con tintes de suspense en la Biblioteca José Saramago, creados y protagonizados por la poeta y actriz Alejandra Vanessa.

Asimismo, se celebrarán los encuentros Café Negro y A Quemarropa, en los que quince lectores "podrán compartir conversación directa con autores invitados en un formato cercano que se ha convertido en una de las señas de identidad del festival".