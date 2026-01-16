Mairena del Aljarafe lanza un programa de equinoterapia para 40 estudiantes con necesidades educativas especiales

Programa 'Equinoterapia'. - DANIEL ZAMORA

MAIRENA DEL ALJARFE (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha puesto en marcha el programa municipal de 'Equinoterapia' dirigido a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE). En la iniciativa participarán unos 40 estudiantes de los siete centros inscritos, en concreto, Francisco Giner de los Ríos, Los Rosales, Malala, Hipatia, Miguel Hernández, El Olivo y Cavaleri.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, cada estudiante recibirá gratuitamente un total de ocho sesiones individuales, de una hora y media de duración, que se desarrollarán en horario lectivo entre los meses de enero y marzo en las instalaciones del Club Deportivo Ecuestre El Laminillo.

Por su parte, el alcalde del municipio, Antonio Conde, ha destacado que el Ayuntamiento persigue "reforzar la educación y contribuir así a que de verdad sea igualitaria, exprimiendo nuestras escasas competencias educativas". "Fue uno de los compromisos adquiridos con las AMPA durante los Retos de Mairena", ha recordado.

El programa se desarrolla con la participación de profesionales especializados en terapia ecuestre, garantizando una intervención adaptada a las necesidades de cada estudiante. La metodología parte de la equinoterapia como herramienta terapéutica integral que favorece el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social del alumnado de aulas específicas, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y a facilitar su inclusión y participación en la comunidad educativa y social.

Esta iniciativa no es aislada, sino que se enmarca en la programación educativa municipal ofrecida a los centros educativos locales, programación con la que el Ayuntamiento persigue "enriquecer" la formación de los estudiantes. Esta programación puede consultarse en la sección de educación de 'mairenadelaljafe.es'.