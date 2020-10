Mairena del Aljarafe (Sevilla) concede casi 600 ayudas para material escolar entre familias desfavorecidas

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla), gobernado por el socialista Antonio Conde, ha informado este miércoles de que ha concedido casi 600 ayudas para material escolar "entre las familias que más lo necesitan", tal y como ha indicado Soledad Rodríguez, delegada municipal de Bienestar Social.

En palabras de Rodríguez, "este inicio de curso es especialmente duro para las familias con menos recursos, porque a las dificultades que viven normalmente se les suma la crisis que el país sigue viviendo por el Covid, y las administraciones más cercanas debemos seguir estando ahí más que nunca".

Las ayudas del consistorio mairenero son de hasta 60 euros por estudiante para primer ciclo de Infantil, Primaria, ESO y FP Básica; y de hasta 90 euros para quienes cursen segundo ciclo de Infantil.

Precisamente segundo ciclo de Infantil y Primaria han copado el grueso de las ayudas con 360 concedidas, mientras que Secundaria ha concentrado unas 180. El resto se ha repartido entre primer ciclo de Infantil y otras enseñanzas. En cuanto a familias, han sido unas 440 las atendidas.

El material que contemplan las ayudas se divide en material no fungible (aquellos que no se gastan aunque pueden sufrir deterioro, tales como reglas, compás, estuche, etc), material fungible (aquellos que sufren desgaste o deterioro por el uso y se consumen -gomas, lápices, cuadernos, plastilina, pinceles, acuarelas etc-) y fichas escolares no reutilizables (empleadas en educación infantil).

La adquisición de este material se realiza en librerías y papelerías locales adheridas al programa, con lo que también se fomenta el comercio local.