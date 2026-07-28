Mairena del Aljarafe (Sevilla) inicia el nuevo servicio de pintura de los colegios públicos dotado con 576.000 euros

Inicio de los trabajos de pintura en los colegios públicos. - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha puesto en funcionamiento el nuevo servicio municipal de mantenimiento de pintura de los colegios públicos, el cuarto de los seis "grandes ejes" del plan 'Mairena Al Día'. De esta manera, el contrato dotado con 576.000 euros para cuatro años, permitirá garantizar el mantenimiento integral y continuado de la pintura de los centros educativos del municipio.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el nuevo servicio realizará los trabajos de pintura tanto en los espacios interiores y exteriores de los edificios escolares como en los cerramientos y la cerrajería exterior, sobre una superficie de más de 40.000 metros cuadrados.

Asimismo, el contrato ha incluido el pintado de aulas, despachos, baños y otras dependencias, tanto en paredes como en techos, con materiales adaptados a cada superficie. Igualmente, la Administración Local renovará la pintura de los accesos y cerramientos, esmaltará las carpinterías metálicas y mantendrá la cerrajería exterior de todos los centros públicos.

De este modo, dicha actuación ha formado parte del plan 'Mairena Al Día', el resultado de un trabajo iniciado en 2023 tras la renovación del servicio de limpieza viaria, con el que el Ayuntamiento ha invertido 11,3 millones de euros para modernizar seis grandes servicios esenciales del municipio que mejorarán la jardinería, los acerados, el alumbrado, los alcorques, la pintura de los colegios públicos y la flota de Servicios a la Ciudadanía.

Así, el alcalde del municipio, Antonio Conde, ha reconocido durante la presentación del mismo que los "servicios básicos se estaban quedando pequeños" y que "son clave en la calidad de vida de los vecinos". Además, el regidor añadió "desde esa autoexigencia desplegamos esta modernización" y concluyó que "el Gobierno de Mairena tiene grandes proyectos de futuro, pero también cotidianos".