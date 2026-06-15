Mairena del Aljarafe (Sevilla) publica el listado de admitidos en su campus gratuito de conciliación de verano

Participantes en el campus de verano para menores que impulsa el Consistorio - AYTO. DE SEVILLA

MAIRENA (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha publicado el listado de personas admitidas para el campus de conciliación de verano 2026, una iniciativa enmarcada en el 'Plan Corresponsables' con la que el Consistorio pretende facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar durante las vacaciones escolares.

El campus contará con casi 120 niños y niñas y se desarrollará en el Complejo Deportivo Marina Alabau y en el Complejo Deportivo Francisco León. En este sentido, el programa ofrece a las familias una alternativa gratuita durante el periodo no lectivo, al tiempo que proporciona a los menores un espacio de convivencia, ocio y actividad física, detalla en una nota de prensa.

Al respecto, unas 60 personas conforman la lista de espera. El Gobierno local ha publicado dicho listado en el tablón de anuncios de la sede electrónica municipal, accesible a través de la página web del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. Las familias pueden consultarlo en 'mairenadelaljarafe.es', yendo después a "sede electrónica" y, finalmente, al "tablón" de la misma.

El campus se celebrará del 29 de junio al 31 de agosto en horario de 7,30 a 15,00 horas para adaptarse a las necesidades de conciliación de las familias. La programación incluye actividades deportivas, animación sociocultural y propuestas adaptadas a las distintas edades de los participantes.

Para desarrollar esta iniciativa, el Ayuntamiento ha movilizado 123.000 euros. En cuanto a los requisitos, la convocatoria ha estado dirigida a familias empadronadas en Mairena antes del 1 de mayo de 2026 con menores de entre 3 y 12 años. Esta iniciativa forma parte de la estrategia municipal de conciliación y apoyo a las familias que impulsa el Ayuntamiento. A ella se suman otros recursos como la nueva ludoteca municipal y los distintos campus que pone en marcha durante los periodos vacacionales para facilitar el día a día de los hogares del municipio.