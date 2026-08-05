Mairena del Aljarafe (Sevilla) refuerza su servicio de jardinería con una inversión de más de dos millones de euros

Archivo - Avenida de Mairena del Aljarafe (Sevilla). Foto de archivo. - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE - Archivo

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha reforzado del servicio municipal de jardinería, uno de los seis servicios que conforman el plan municipal 'Mairena Al Día', tras la formalización de un contrato de apoyo de 2,05 millones de euros, para cuatro años, que ampliará los medios humanos y materiales para "mejorar el mantenimiento de parques, jardines y zonas verdes".

Según ha precisado el Consistorio en una nota de prensa, el proyecto incorporará doce profesionales que se sumarán al servicio municipal, que alcanzará una inversión total de 2,6 millones de euros al año y casi 40 profesionales, además de nuevos medios materiales como tres cortasetos, seis sopladores, seis desbrozadoras, dos cortacéspedes, un tractor de siega, una carretilla para tratamientos fitosanitarios, tres motosierras, dos mochilas para tratamientos tanto fitosanitarios como útiles y herramientas para cuatro brigadas de trabajo.

Igualmente, se incorporarán vehículos para atender "con mayor rapidez" los trabajos de conservación y mantenimiento de las zonas verdes del municipio como un camión basculante, un furgón, una furgoneta con remolque y, en función de las necesidades de cada actuación, un equipo 'multilift', un camión cesta y un camión cuba.

En total, dispondrá de una total dotación de maquinaria compuesta por 15 cortasetos, 25 desbrozadoras, 18 sopladores, 16 motosierras, 10 motosierras de pértiga, cinco cortacéspedes, un tractor de siega, dos motocultores, dos máquinas de giro cero, cinco equipos para tratamientos fitosanitarios, una picadora y herramientas para cinco brigadas de trabajo.

En este sentido, en el marco del plan municipal 'Mairena Al Día', con una inversión de 11,3 millones de euros para modernizar además los acerados, el alumbrado, los alcorques, la pintura de los CEIP y la flota de Servicios a la Ciudadanía, el alcalde, Antonio Conde, ha detallado que la inversión en la jardinería hará de Mairena "una ciudad más amable".

Asimismo, el primer edil ha reconocido que estos "servicios básicos se estaban quedando pequeños", que "son clave en la calidad de vida de los vecinos". "El Gobierno de Mairena tiene grandes proyectos de futuro, pero también cotidianos", ha añadido.