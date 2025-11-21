Mairena (Sevilla) aprueba actualizar el convenio del conservatorio "ante la oportunidad de que sea profesional"

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha aprobado actualizar el convenio de colaboración entre la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía y el propio Consistorio sobre las condiciones de cesión de uso del inmueble municipal sede del Conservatorio Elemental de Música América Martínez.

El objetivo de la aprobación de esta firma, tal y como ha defendido la concejala delegada de Compromiso Educativo, Blanca de Pablos, es "arbitrar las obligaciones de cada una de las partes", informa en una nota de prensa el Gobierno local.

Además, existe "otro aliciente", por el que el Ayuntamiento viene trabajando "codo con codo" con madres y padres desde hace años y que, como expuso De Pablos, busca generar la oportunidad de que en Mairena "pudieran establecerse las enseñanzas profesionales".

La aprobación de la correspondiente firma con la Administración regional se ha producido durante el Pleno celebrado este jueves y fue ratificada por unanimidad de todos los grupos.