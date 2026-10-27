Mairena (Sevilla) aprueba instar al Gobierno que implante el régimen de franquicia del IVA que afecta a autónomos

Pleno del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe - AYTO.DE MAIRENA

MAIRENA (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha aprobado durante la última sesión una moción para instar al Gobierno de España a "culminar la transposición e implantación inmediata del régimen de franquicia del IVA recogido en la Directiva 2020/285".

En cuanto al cómo, la iniciativa determina que dicha implantación se haga "fijando la exención de liquidar y repercutir el IVA para todos los autónomos cuya facturación anual sea inferior a 80.000 euros", explica el Consistorio en un comunicado.

Finalmente, el texto aprobado solicita "simplificar urgentemente las obligaciones formales libros registros y declaraciones tributarias para t rabajadores por cuenta propia y microempresa s reduciendo la carga administrativa".