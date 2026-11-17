Archivo - El alcalde de Mairena del Aljarafe (Sevilla), Antonio Conde, durante la Feria del Clima. - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE - Archivo

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) celebrará el viernes 11 de diciembre su primera Feria del Clima en el Parque Central, una jornada para conocer soluciones prácticas relacionadas con el medio ambiente y la sostenibilidad.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, durante la mañana participarán nueve centros educativos con unos 500 escolares, mientras que por la tarde las actividades estarán abiertas a toda la ciudadanía, con acceso libre y gratuito.

En este contexto, el alcalde, Antonio Conde, inaugurará la feria a las 10,00 horas, momento desde el que permanecerá abierta de 10,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 20,00 horas.

De esta manera, la feria contará con cinco espacios y doce carpas que reunirán a empresas y entidades que mostrarán propuestas relacionadas con la energía, la movilidad, la alimentación y los residuos.

Asimismo, el Ágora acogerá charlas y talleres breves con personas expertas, además de que las familias tendrán también una zona de juegos infantiles, Miniclima, con juguetes reciclados y actividades para aprender jugando. Además, una gran bola del mundo permitirá a cada visitante escribir su compromiso con el clima.

De esta manera, la delegada de Transición Ecológica, Otilia Padial, ha señalado que el objetivo es "ofrecer a las familias y a los más jóvenes nuevas oportunidades en torno a su calidad de vida y aportar soluciones a su alcance para comprobar que todos podemos contribuir a cuidar nuestro entorno".

Durante la mañana, los escolares recorrerán la feria y participarán en gymkanas por equipos, con retos y premios, mientras las empresas y entidades interesadas podrán mostrar sus proyectos en una carpa o participar con una charla en el Ágora.

La feria ofrecerá así un espacio de encuentro entre centros educativos, ciudadanía y profesionales que trabajan en soluciones relacionadas con la sostenibilidad.