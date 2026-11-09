Mairena (Sevilla) convoca ayudas para facilitar el acceso y el mantenimiento de la vivienda habitual

Imagen de recurso de viviendas de Mairena del Aljarafe - AYTO.DE MAIRENA

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha convocado una nueva línea de ayudas para facilitar el acceso y el mantenimiento de la vivienda habitual. Las subvenciones están dirigidas a personas mayores de edad empadronadas y con residencia efectiva en el municipio.

La convocatoria contempla tres líneas de actuación. La primera permite ayudar al pago del alquiler a personas arrendatarias que estén al corriente de sus mensualidades --con hasta un máximo de 1.000 euros--, mientras que la segunda cubre la fianza legal de nuevos contratos de alquiler o los gastos notariales y registrales derivados de la adquisición de una primera vivienda habitual con préstamo hipotecario --con 800 euros para la fianza o los 500 euros para gastos de notaría y registro--, informa el Consistorio en una nota de prensa.

En cuanto a la tercera de las líneas, está destinada al pago de deudas relacionadas con la vivienda habitual, como rentas de alquiler, cuotas hipotecarias vencidas o cuotas de la comunidad de propietarios --con hasta dos cuotas de comunidad, con un límite de 200 euros, o dos mensualidades de alquiler o hipoteca, hasta 1.000 euros, siempre que la deuda total no supere las tres mensualidades--. Asimismo, serán subvencionables los gastos realizados durante el año anterior a la publicación de la convocatoria.

El alcalde, Antonio Conde, ha señalado al respecto que el Gobierno local "está con los problemas que preocupan a la gente y lógicamente debe estar con la vivienda; por eso este año vuelve a sacar la línea de ayudas municipales a la vivienda".

"De esta manera --ha continuado--, ayudamos a inquilinos y también, a través de ellos, a pequeños propietarios". En este sentido, "las ayudas son parte de nuestro compromiso por la vivienda, por el que hemos adjudicado las obras de la primera promoción del nuevo plan municipal de VPO", ha remarcado el alcalde.

REQUISITOS Y CRITERIOS DE VALORACIÓN

Entre los requisitos principales, la vivienda debe constituir el domicilio habitual y permanente de la persona solicitante. Además, los ingresos de la unidad de convivencia correspondientes al ejercicio 2025 no podrán superar los límites establecidos, que parten de tres veces el IPREM para una persona y alcanzan 5,10 veces para seis, con un incremento de 0,30 por cada miembro adicional.

Como norma general, ningún integrante de la unidad de convivencia podrá ser titular de pleno dominio o de un derecho real de goce sobre otra vivienda. Solo se concederá una ayuda por unidad de convivencia y las tres líneas son incompatibles entre sí. En las líneas 2 y 3 solo podrá solicitarse una de las modalidades previstas en cada una.

La valoración de las solicitudes tendrá en cuenta las circunstancias económicas y familiares, hasta un máximo de 100 puntos. La situación económica podrá aportar entre 15 y 75 puntos, con prioridad para las unidades de convivencia con menores ingresos.

Las circunstancias familiares podrán sumar entre 15 y 25 puntos por pertenecer a alguno de los grupos de especial protección establecidos en las bases, entre ellos las personas mayores de 65 años, las familias monoparentales, las unidades familiares con hijos menores de 25 años a cargo o mayores de edad con discapacidad, las personas menores de 40 años, desempleadas o víctimas de violencia de género, y las unidades de convivencia con miembros con discapacidad o dependencia.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto del 9 al 20 de noviembre, ambos inclusive. La tramitación se realizará exclusivamente por vía electrónica, a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento. La Oficina Municipal de Vivienda ofrece atención presencial y telefónica de lunes a viernes, de 10 a 13,30 horas.