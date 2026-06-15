Mairena (Sevilla) convoca el concurso para construir las primeras 102 viviendas protegidas de su nuevo plan municipal

Archivo - Sevilla.- Mairena aprueba la venta de suelo municipal para que un promotor privado levante 106 VPO en alquiler - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE - Archivo

MAIRENA (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla), a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ha convocado el concurso público para la venta de la parcela municipal donde se construirán las primeras 102 Viviendas de Protección Oficial (VPO) en régimen de venta del nuevo Plan Municipal de Vivienda, una venta que, evidentemente, obliga a la entidad compradora a construir las VPO.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 10 de agosto a las 23,59 horas mediante la Plataforma de Contratación del Sector Público, informa en una nota de prensa. El Consistorio mantiene una innovadora cláusula para garantizar que las futuras viviendas salgan al mercado a un precio inferior al máximo autorizado por el Gobierno andaluz.

El Ayuntamiento valorará especialmente las propuestas que ofrezcan una rebaja adicional sobre ese límite, de forma que el precio final de las viviendas sea, como mínimo, un 10% más bajo. De hecho, este criterio de asequibilidad concentra 60 de los 100 puntos de la adjudicación. La parcela sale a licitación por un importe de 1,23 millones de euros y se encuentra en el sector Carretera de Almensilla I, entre el Monasterio de la Purísima Concepción y el edificio Sirio.

Al respecto, la empresa adjudicataria deberá construir las 102 viviendas protegidas previstas en los terrenos. Una vez concluido el plazo de presentación de ofertas, la Gerencia de Urbanismo procederá a la evaluación de las propuestas para adjudicar la parcela a la oferta que obtenga la mejor puntuación conforme a los criterios establecidos.

Para acceder a cualquier vivienda protegida, la persona interesada debe estar inscrita en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda, gestionado por la Oficina Municipal de Vivienda, que atiende mediante cita previa en el teléfono 954 18 25 04 y en el correo electrónico 'vivienda@mairenadelaljarafe.org'.

La convocatoria de este concurso constituye un "paso decisivo" dentro del Plan Municipal de Vivienda impulsado por el Ayuntamiento. En este sentido, el Pleno municipal aprobó el pasado mes de febrero la ampliación de la primera fase del plan en 208 viviendas protegidas, elevando el total previsto de 449 a 657 viviendas. Con esta medida, el Consistorio busca reforzar la oferta de vivienda asequible para jóvenes y familias de Mairena del Aljarafe.