Mairena (Sevilla) encarga al jefe de la Policía Local el encendido de la Feria 2026 y reconoce su "entrega" al servicio

Archivo - José Hervás, jefe de la Policía Local de Mairena (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE - Archivo

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha designado a José Hervás, jefe de la Policía Local, para encender la Feria de Mairena 2026, una cita que tendrá lugar en la medianoche del miércoles 24 al jueves 25 de junio en la portada principal del recinto ferial.

El Consistorio reconoce en una nota de prensa "su trayectoria profesional, su entrega al servicio de la ciudadanía y su contribución a la convivencia de la que disfrutan las familias del municipio".

José Hervás, mairenero de 65 años de edad, ingresó en la Policía Local de Mairena del Aljarafe en 1990, durante la primera modernización de la ciudad. Tras 36 años de servicio, se jubilará este año. Además, desde julio de 2016 ejerce como jefe del cuerpo.

El Ayuntamiento ha destacado su "colaboración con los centros educativos de la localidad, su cercanía a los distintos colectivos sociales del municipio, su vinculación al comercio local y su labor al frente de la Policía Local durante la última década".

El encendido marcará el inicio oficial de la Feria de Mairena 2026. Además del tradicional alumbrado de la portada y del recinto ferial, el acto inaugural incluirá un espectáculo de fuegos artificiales y la actuación del grupo Siempre Así.