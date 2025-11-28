Mairena (Sevilla) encenderá su Navidad el cinco de diciembre con una programación especial en la Plaza Casa Grande

Iluminación navideña en Mairena del Aljarafe (Sevilla) en imagen de archivo. - DANIEL ZAMORA

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha anunciado este viernes de que celebrará el próximo viernes 5 de diciembre la apertura oficial de la Navidad 2025-2026 con una programación especial en la Plaza Casa Grande, donde se desarrollarán actividades para todas las edades y un espectáculo de 150 drones que precederá al encendido del alumbrado navideño.

Según ha informado el Consistorio en una nota, las actividades comenzarán a las 18,00 horas con el pasacalles Luz e Ilusión, la música de DJ Matute, una nevada artificial y el espectáculo infantil Circo Chenchachionales. A las 19,00 horas tendrá lugar la zambomba La Navidad en Triana, mientras que a las 20,00 horas se celebrará el Drone Light Show, antes del encendido oficial de las luces. Además, de 17,30 a 21,00 horas se ofrecerá un fotomatón navideño.

El Navidad Park, el parque de atracciones municipal, abrirá del 28 de noviembre al 6 de enero, mientras que la Ciudad de Navidad se inaugurará el 6 de diciembre y permanecerá activa hasta el 6 de enero. Del 28 de noviembre al 19 de diciembre, ambos espacios abrirán de 16,00 a 21,00 horas de lunes a viernes, y de 12,00 a 21,30 horas los sábados, domingos y festivos. Del 20 de diciembre al 6 de enero, el horario será de 16,00 a 21,30 horas todos los días, incluidos el 25 de diciembre, 1 y 6 de enero, permaneciendo cerrados únicamente el 24 y 31 de diciembre.

Como novedad, los 'Jueves Navideños', previstos para el 4, 11 y 18 de diciembre, ofrecerán todas las atracciones a un precio reducido de 2 euros, tanto en Navidad Park como en Ciudad de Navidad.