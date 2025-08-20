Mairena (Sevilla) inicia la próxima semana la renovación de tres centros de mayores con una inversión de 160.000 euros

Archivo - Usuarios de uno de los centros de mayores que será renovado en Mairena del Aljarafe (Sevilla). - DANIEL ZAMORA - Archivo

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) comenzará la próxima semana las obras de renovación de sus tres centros municipales de mayores --Ciudad Aljarafe, Lepanto y Casco Antiguo-- con una inversión de 160.000 euros y un plazo de ejecución estimado de entre cuatro y cinco meses.

Según ha trasladado el Consistorio en una nota, en el centro de Ciudad Aljarafe se acometerán trabajos centrados en la mejora de la accesibilidad, como la adaptación de aseos, la eliminación de tabiques, la instalación de dispositivos de alarma, la renovación de puertas y accesos y la barra del ambigú.

Asimismo, en materia de seguridad, se renovará la instalación eléctrica y se mejorará la habitabilidad con la colocación de nuevos sistemas de ventilación mecánica en las distintas estancias.

Por su lado, el centro de Lepanto experimentará también mejoras en accesibilidad --adaptación del aseo de señoras, de la barra del ambigú y de las rampas de acceso-- y en seguridad, con la sustitución de las puertas de salida y la renovación de la instalación eléctrica. En cuanto a habitabilidad, se instalarán nuevos sistemas de ventilación mecánica en los diferentes espacios.

En lo que respecta al centro del Casco Antiguo, se actuará en la accesibilidad mediante la adaptación de la puerta del aseo de señoras y la barra del ambigú, mientras que en el ámbito de la seguridad, se incorporará una nueva salida y se renovará la instalación eléctrica. Además, al igual que en los otros dos centros, se mejorará la habitabilidad con sistemas de ventilación mecánica en las estancias.

Finalmente, la delegada de Compromiso Social, Maribel Moreno, ha manifestado que, con esta actuación, el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe "reafirma su compromiso con el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores, garantizando espacios más accesibles y cómodos en los tres centros municipales de participación activa".