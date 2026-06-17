Mairena (Sevilla) ofrece 29 propuestas educativas el próximo curso con un homenaje a la Generación del 27

El Gobierno local presenta las propuestas educativas para el próximo curso, con un homenaje a la Generación del 27 - AYTO.DE MAIRENA

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha presentado este martes la programación educativa municipal para el curso 2026-2027 ante la comunidad durante la celebración del último Consejo Escolar Municipal. La propuesta incluye 29 actividades dirigidas al alumnado de distintas etapas educativas y abre ya el plazo de inscripción para los centros educativos interesados.

Entre las novedades destaca 'Jóvenes del 27', una iniciativa dirigida a estudiantes de 3º de ESO con motivo del centenario de la Generación del 27. La nueva programación también incorpora como novedades 'Jóvenes y pantallas. Uso y riesgos en los entornos digitales', dirigida a 6º de Primaria y desarrollada junto a la Policía Local a través del programa Agente Tutor, y 'Operación Ciudad Sana: el papel de los insectos', para alumnado de 5º de Primaria.

Dicha oferta eductiva incluye la 'Promoción de recursos municipales para jóvenes', destinada a 2º de ESO; y 'Crisis climática, sostenibilidad y participación juvenil', para estudiantes de 4º de ESO, Bachillerato y Formación Profesional. Además, el Ayuntamiento mantiene programas consolidados como 'Natación Escolar', que cumplirá 30 años durante el curso 2026-2027, 'Aprende a mirar un cuadro', 'Conociendo Mairena' y 'Equinoterapia' y distintas iniciativas dirigidas al alumnado con necesidades específicas.

Tal y como ha manifestado la delegada de Compromiso Educativo, Blanca de Pablos, el objetivo es que niños, niñas y jóvenes reciban una formación que vaya más allá de los libros y "que les ayude a comprender mejor el mundo en el que viven". La edil ha añadido que "esta programación conecta la educación con las inquietudes reales de las familias y ofrece oportunidades para aprender, reflexionar y crecer desde edades tempranas".

El Ayuntamiento ha diseñado esta programación atendiendo a las aportaciones e intereses de la comunidad educativa. Los centros educativos son los encargados de realizar la inscripción en las distintas actividades. Es una programación integral, en la que, además de la Delegación de Compromiso Educativo, que diseña actividades y las coordina, intervienen otras cinco áreas o departamentos (Protección Ciudadana, Cultura, Promoción Deportiva, Promoción y Compromiso con la Juventud y la Igualdad y Salud Comunitaria y Ambiental).

Durante el encuentro, el equipo de gobierno también ha informado sobre el estado de las ayudas municipales para material escolar. En este sentido, ha recordado que ya está publicado el listado de solicitudes presentadas y que las familias o entidades que no aparezcan en él disponen de diez días hábiles para aportar el justificante de presentación a través del procedimiento establecido.

La programación educativa del Ayuntamiento se enmarca en la política de contribuir a mejorar la vida de la ciudadanía mediante una amplia oferta de programas públicos durante todo el año. Junto a la educativa, el Ayuntamiento impulsa de forma estable la juvenil, la de mayores, la cultural, la deportiva, las Aulas de Ocio y Tiempo Libre y la de personas con discapacidad intelectual.