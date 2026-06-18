Mairena (Sevilla) reeditará el Bono Mairena en 2026 para apoyar al comercio local y la economía de las familias

Archivo - El alcalde de Mairena (Sevilla), Antonio Conde, sobre el Bono Mairena durante 2026. - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA - Archivo

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) volverá a poner en marcha el Bono Mairena durante 2026. El alcalde, Antonio Conde, ha anunciado una nueva edición de esta iniciativa municipal dirigida a fomentar las compras en los establecimientos del municipio y apoyar tanto al comercio local como a las familias maireneras.

El consistorio ha informado en una nota que trabaja ya en el diseño de la próxima campaña, de la que informará próximamente con detalle sobre sus condiciones, plazos y forma de participación, comenzando por los comercios.

El Bono Mairena permite a la ciudadanía realizar compras en comercios adheridos beneficiándose de descuentos financiados por el Ayuntamiento. Tal y como ha anunciado el alcalde en sus redes sociales, Antonio Conde, "volveremos a poner en marcha en 2026 el Bono Mairena porque queremos seguir apoyando a nuestro comercio local y la economía de nuestras familias".

El regidor ha añadido que esta iniciativa supone "más mairenismo para fomentar la prosperidad de la que disfrutamos". La nueva convocatoria permitirá nuevamente la participación de establecimientos comerciales del municipio y de los vecinos y vecinas que deseen beneficiarse de los descuentos asociados al programa.

Así, el Ayuntamiento dará a conocer en los próximos meses los requisitos y el calendario de la campaña. Esta iniciativa se enmarca en la programación del área de Desarrollo Económico y Emprendimiento para fortalecer el comercio de proximidad, impulsar la actividad económica local y favorecer que el consumo de las familias repercuta directamente en los negocios y el empleo de Mairena del Aljarafe.